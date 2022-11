“È già finita”, colpo di scena: la scelta più breve della storia di UeD

By

Secondo una nota influencer, sarebbe già finita tra una coppia formata da poco di due protagonisti di Uomini e Donne: una storia al capolinea?



A Uomini e Donne, sono tante le coppie che si sono formate nel corso di tutti gli anni in cui la trasmissione è andata in onda, e molte di queste sono diventate delle vere e proprie famiglie.

Infatti, molti tronisti e troniste hanno deciso di sposare i propri compagni che hanno conosciuto all’interno della trasmissione e alcuni hanno anche dato alla luce dei bambini mentre altre sono in attesa.

Uomini e Donne: coppia scoppiata dopo pochi giorni

Non per tutti però le cose sono andate per il meglio, altre coppie, si sono divise dopo molti anni di fidanzamento e altre dopo poco tempo, ma ce n’è una, che potrebbe superare tutti i record.

Stando a delle ultime indiscrezioni infatti, una coppia che si è formata da poco, all’interno del programma, sarebbe già al capolinea, dopo neanche un mese dall’inizio della loro storia d’amore.

L’indiscrezione arriva dall’influencer di gossip Deianira Marzano, che tra le sue storie ha pubblicato la foto di uno dei due componenti della coppia, in compagnia di una persona diversa dal proprio partner.

Lo scatto, è arrivato da uno dei followers della nota influencer, così come era arrivata la foto della coppia, assieme in aeroporto, prima ancora che i due decidessero di abbandonare il programma per cominciare la loro storia.

Stiamo parlando di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che dopo aver passato del tempo all’interno del programma, hanno deciso di provare ad avere un rapporto sentimentale, lasciando un po’ interdetti Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

Nella fattispecie, quest’ultimo, sembrava essere rimasto un po’ scontento della decisione della sua ex, in quanto, secondo alcuni telespettatori, il cavaliere è rimasto ancora affezionato ad Ida, provando per lei gelosia.

La foto dell’influencer

Nelle ultime storie di Instagram di Riccardo, l’uomo si è mostrato più felice del solito e secondo alcuni il motivo sarebbe per via del riavvicinamento di Ida, nonostante sembra essere molto preso dalla dama Gloria.

Nella foto pubblicata da Deianira Marzano, si può notare come il suo followers, le dice di aver avvistato Alessandro Vicinanza in compagnia di una donna che tutto sembra essere tranne che Ida.

Ovviamente, questo non dice nulla, in quanto non si sa il rapporto di Alessandro con questa donna, che potrebbe essere benissimo una sua amica o anche qualcuno che conosce anche la sua compagna Ida.

Inoltre, non sembrano esserci stati atteggiamenti che possano far intuire qualcos’altro, ma conoscendo il caratterino della Platano, qualora non fosse al corrente di quest’uscita del suo compagno, questo potrebbe creare dei problemi.

Però, nel mondo dello spettacolo, si vocifera che i due, si sarebbero già pentiti della scelta fatta e che presto, Ida Platano, potrebbe tornare nel parterre di dame di Uomini e Donne, per raccontare cosa non è andato bene con Vicinanza.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi, per capire se ci troviamo davanti ad una delle storie più brevi che si siano mai viste ad Uomini e Donne durante tutte le sue edizioni.