Come riscaldare casa con 1€ al giorno: non servono stufe e termosifoni

Grazie ad un metodo innovativo si può riscaldare la propria casa spendendo soltanto un euro al giorno in questo modo.



L’inverno è alle porte e da ormai un mese le temperature sembrano essersi abbassate per dar vita al freddo e al gelo, che secondo le previsioni atmosferiche, quest’anno attanaglierà l’Italia.

Infatti, nei prossimi mesi, sono previste dei bruschi abbassamenti di temperatura che ci daranno uno degli inverni più gelidi che non si vede da oltre vent’anni e che ci farà azionare i nostri sistemi di riscaldamento.

Inverno: il metodo per riscaldare le nostre case con solo un’euro

Proprio per via di questo, si è molto discusso negli scorsi mesi, di quanto si possa spendere in energia elettrica, specie dopo che il costo di questa è aumentata e che molti cittadini del nostro Paese non riescono ad arrivare a fine mese.

Per evitare, che questi non riescano a pagare la bolletta, il Governo ha messo a disposizione dei Bonus che vedono l’ammontare sulla pensione di alcuni euro o ancora delle agevolazioni per quanto riguarda l’acquisto di stufe a pellet.

Ovviamente, chi ha a disposizione della legna in quanto se la produce da sola o ha installato dei sistemi a pompa di calore tramite pannelli infrarossi risparmierà tantissimo rispetto ad altri.

E specie nell’ultimo anno, si è notato come c’è un risparmio che va dal 90% al 140% per quanto riguarda il riscaldamento attraverso pompe di calore elettriche e un 35% per quanto riguarda quelle ibride.

Ma quattro amici della provincia di Chiavari, hanno mostrato come è possibile riscaldare la propria casa, spendendo soltanto un euro al giorno e dopo aver sperimentato il metodo hanno depositato il brevetto grazie ad un notaio.

L’idea di quattro amici per risparmiare casa

L’idea è nata all’interno di un bar, dove i quattro amici, dopo aver discusso a lungo sul rincaro delle bollette hanno cominciato a pensare ad un metodo per evitare di spendere energia elettrica.

Per questo motivo, hanno pensato ad autoprodursi del gas, creando un generatore con due barattoli collegati ad un liquido infiammabile e ad un altro con dentro dell’acqua di sicurezza.

In questo modo, il consumo di energia verrà molto ridotto e si avrà la possibilità di avere un riscaldamento all’interno della propria casa anche se non possiamo spendere soldi per accendere le nostre stufe.

I quattro amici, sperano di catturare l’attenzione dei media e di suscitare l’interesse di alcune aziende per poter realizzare un kit da poter mettere in vendita e distribuire alle persone che vorrebbero provare questo nuovo metodo.

Sebbene sia stato registrato all’ufficio brevetti e potrebbe far risparmiare moltissimi soldi ai cittadini italiani, il metodo va ancora perfezionato e provato e qualora fosse necessario anche modificato.

Qualora venga davvero comprato da qualche azienda, si potrà dire addio alle nostre stufe e potremmo riscaldarci dai mesi invernali, con pochissimi euro grazie all’invenzione, completamente Made in Italy di questi quattro uomini.

Per adesso, in pochi hanno sperimentato questo metodo, ma stando alle parole dei loro inventori, è un’alternativa molto valida ed efficace all’utilizzo di sistemi di riscaldamento che potrebbero svuotare i nostro portafogli.