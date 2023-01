Dopo l’esclusione dell’anno scorso a causa della non vaccinazione per il Covid, Novak Djokovic, tennista numero 5 al mondo, è tornato a Melbourne Park, dove si stavano giocando gli Australian Open, il primo Grande Slam stagionale, e ha trionfato, come sempre. Per il campione serbo è la decima vittoria sul cemento australiano, e con questo ulteriore titolo ha raggiunto Rafael Nadal in cima alla classifica dei tennisti più vincenti di sempre per quanto riguarda i tornei del Grande Slam.

Djokovic, in finale, ha battuto con un secco 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) Stefanos Tsitsipas, quarto nel ranking Atp e terza testa di serie del torneo, in tre ore precise di match. E per lui, tra l’altro, non sono mancate neanche le polemiche, perché, se l’anno scorso, era mancato a diversi appuntamenti perché non aveva provveduto a vaccinarsi contro il Covid, quest’anno, invece, il padre ha deciso di scendere in piazza accanto a qualche sostenitore di Vladimir Putin, il presidente della Russia.