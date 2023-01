Previsioni meteo febbraio, Italia sotto zero: il gelo colpisce queste zone

Le previsioni meteo per il mese di febbraio prevedono delle zone d’Italia colpite da gradi sotto lo zero. Ecco quali sono.

Il mese di gennaio è cominciato con un grande freddo che si è abbattuto su tutta l’Italia e che sembra non voler terminare ma voler proseguire fino all’arrivo della primavera, ma vediamo cosa accadrà a febbraio.

Sebbene nei periodi festivi ci sono state delle temperature miti con gradi oltre le previsioni, i giorni seguenti l’Epifania sono stati molto critici per via dell’arrivo di gelate e di correnti artiche improvvise.

Meteo: ecco le previsioni di febbraio

Il freddo dell’inverno 2022-2023 è considerato uno dei più rigidi dal 2001 e pare che con l’andare avanti nel tempo, avremo delle estati sempre più calde e degli inverni sempre più freddi.

Per questo potrebbero tornare le tante attese mezze stagioni, che da un bel po’ di anni sembravano non esistere più ma che pare possano ricomparire nel corso dei prossimi anni in modo del tutto inaspettato.

Il caldo del 2022 ha portato ad avere temperature alte fino ad ottobre con un novembre in cui è cominciato ad avere un abbassamento di esse fino ad arrivare al freddo di questi giorni.

In particolar modo, non solo le regioni del Nord ma anche molte regioni del Sud si sono trovate con forti precipitazioni che ancora oggi sembrano non voler calare e questi sbalzi non hanno fatto altro che provocare malanni ai danni degli italiani.

Cosa bisogna aspettarsi

Ma cosa bisogna aspettarsi nel mese di febbraio? Le previsioni meteo del Colonello Mario Giuliacci, ci dicono che nel mese entrante le temperature dovrebbero diventare più miti a partire dalla seconda settimana di febbraio.

Perciò, le temperature sembrerebbero essere in rialzo e la pioggia dovrebbe sparire da alcune regioni e far tornare il tepore che darà terreno fertile all’arrivo della primavera verso la fine di marzo.

Questo però, avrà una brusca interruzione verso la metà di febbraio, dove in alcune regioni si potrebbero verificare episodi di temperature che andranno sotto lo zero provocando delle nevicate.

Queste diversamente da quanto si pensa, dovrebbero verificarsi nelle montagne delle regioni del Sud e nell’entroterra delle regioni adriatiche mentre sulle Alpi ci sarà appena qualche episodio sporadico.

Le correnti siberiane invece potrebbero tornare a insediare l’Italia verso il versante Tirrenico con possibilità di nevicate nelle pianure e lungo le coste con gli ultimi avvistamenti di giornate fredde e nevose.

Queste previsioni rimangono tali e quindi, come consiglia anche il Colonello Giuliacci, è sempre meglio riaggiornarsi verso i giorni interessati per capire se la situazione cambi o rimanga invariata.

Le osservazioni metereologiche, infatti, possono variare a seconda dei giorni e solo sotto il periodo interessato si possono dare delle previsioni più dettagliate in modo da essere tutti pronti agli agenti atmosferici che potrebbero verificarsi.

Non vi resta quindi che prendere come riferimento queste parole ma accertarsi che le cose rimangono tali o che siano cambiate riaggiornandosi tra qualche settimana e capire come saranno le previsioni meteo nel mese di febbraio.

A quanto pare, il freddo dominerà ancora per gran parte del prossimo mese.