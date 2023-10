L’incidente è avvenuto in via Braccianese a Manziana, in provincia di Roma. I due ragazzi – una di 15 anni e l’amico di 16 – stavano attraversando sulle strisce pedonali.

Due adolescenti investiti a Manziana

Due ragazzi, una di 15 anni e l’amico di 16, sono stati investiti questa mattina a Manziana, in provincia di Roma. L’incidente è avvenuto in via Braccianese. Una ragazza di 15 anni è stata ricoverata in gravi condizioni al policlinico Gemelli di Roma. L’amico è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri e polizia Locale a investirli è stata giovane di 22 anni, alla guida di una Citroen. La donna è risultata negativa all’alcol test. Sembra che la pericolosità di quel tratto di strada sia stata segnalata più volte dai residenti.

Al momento la dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire con esattezza.