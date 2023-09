Non ce l’ha fatta Anna Elisa Fontana, la 48enne di Pantelleria rimasta vittima di una violenta aggressione da parte del compagno, nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Quella sera tra i due era scoppiata una violenta lite, iniziata in un bar di Pantelleria e proseguita poi a casa, fino a quando il compagno non le aveva versato addosso una tanica di liquido infiammabile, per poi darle fuoco.

Anna Elisa Fontana era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo, con ustioni sul 90% del corpo. Questa notte l’aggravarsi della situazione, fino al drammatico epilogo. Come riferisce l’Ansa, anche il compagno è stato ricoverato in ospedale, perché durante l’aggressione è stato investito da un ritorno di fiamma che rischia di renderlo cieco. Da tempo sembra che all’interno della coppia si verificassero diversi litigi, anche se vere e proprie denunce non ce ne sarebbero mai state. La vittima lascia cinque figli, avuti da un precedente matrimonio.

Il compagno al momento è piantonato in ospedale.