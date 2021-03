L’emergenza Coronavirus in Italia è in peggioramento, ma il governo farà la propria parte. Queste le parole del premier Mario Draghi in un videomessaggio inviato alla conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere“, nel quale ha colto l’occasione per inviare “a tutti un segnale vero di fiducia. Anche in noi stessi”.

“Ci troviamo tutti di fronte a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus”. Ha detto nel videomessaggio Mario Draghi . “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana“, ha aggiunto il presidente del Consiglio.

“Nel piano di vaccinazioni, che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio. Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli”, sono state le sue parole.

Draghi: “Scelte meditate ma rapide, nulla sia intentato”

Il premier ha ricordato inoltre che il governo deve “moltiplicare ogni sforzo. Siamo solo all’inizio. Il nostro compito – e mi riferisco a tutti i livelli istituzionali – è quello di salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani e permettere al più presto un ritorno alla normalità”. Ha sottolineato inoltre che “ogni vita conta” e che “non bisogna perdere un attimo, non lasciare nulla di intentato, compiere scelte meditate, ma rapide”.

Draghi: “Non è momento di dividerci ma dare risposte”

A causa dell’emergenza sanitaria ed economica in corso: “questo non è il momento di dividerci o di riaffermare le nostre identità. Ma è il momento di dare una risposta alle tante persone che soffrono per la crisi economica, che rischiano di perdere il posto di lavoro, di combattere le disuguaglianze”.

Femminicidi e situazione femminile

Draghi si è pronunciato anche sulla questione dei femminicidi e della situazione femminile in generale. “Non voglio qui ripetere le bellissime parole di oggi del Presidente della Repubblica sulla condizione femminile. Voi sapete bene quanto sia dolorosa“, ha detto. “Oggi, per le vittime dei troppi femminicidi e anche come reazione prodotta dalla pandemia, sembra formarsi una nuova consapevolezza che trova un’opportunità straordinaria nel programma NextGeneration EU per diventare realtà nell’azione di governo, del mio governo”. “È con questo spirito di fiducia nel nostro, nel vostro, futuro e con l’impegno di questo governo a conquistarsela, che vi auguro buon 8 marzo”, ha concluso il presidente del Consiglio.