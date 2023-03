Dove vivono i pensionati più ricchi d’Italia: questi cittadini percepiscono di più

By

Quali sono i pensionati più ricchi d’Italia? I cittadini che vivono in queste provincie italiane percepiscono più soldi sul cedolino.

Chi pensa che tutti i cittadini italiani percepissero la stessa quantità di denaro sul cedolino si sbagliano. Ecco quali sono le città con le pensioni più alte.

La situazione pensionistica in Italia

Sempre più cittadini italiani sono interessati a capire qual è la situazione pensionistica in Italia, per valutare magari dov’è più conveniente vivere dai 60 in poi. Naturalmente, i fondi pensionistici variano a seconda del Paese del mondo e anche dall’anno.

Ogni anno, infatti, tutti i Governi del mondo stabiliscono quante risorse investiranno il prossimo anno. Le pensioni vengono anche ricalibrate al variare dell’inflazione e sulla base di altri criteri valutati dai politici.

In generale, in Italia, alla fine del 2021 c’erano 16 milioni di soggetti titolari di pensione, di cui 8,3 milioni erano donne e 7,7 erano, invece, uomini. L’INPS ha erogato ben 22,7 milioni di assegni, mentre la spesa del Governo è stata in totale di 313 miliardi di euro.

L’ammontare mensile medio delle pensioni era di 1.285,44 euro: in particolare, al nord Italia arrivava a 1.379,92 euro e al sud anche sotto i 750 euro. Questi dati si riferiscono alle pensioni in generale, mentre la media delle pensioni di vecchiaia è di 1.409,45 euro.

Ma ora la domanda di molti cittadini italiani e stranieri è quali siano le città con le pensioni più alte in Italia. Ecco che di seguito vi sveliamo di quali si tratta, anche se sicuramente avrete capito che si concentrano soprattutto al nord del nostro Paese.

Quali sono i pensionati più ricchi d’Italia? Le città con le pensioni più alte e più basse

In base a quanto riportato da Il Sole 24 Ore in un report dal titolo “Qualità della vita 2017“, l’ammontare dei cedolini pensionistici varia a seconda della città nella quale ci si trova.

Il giornale, nella sua ricerca, ha preso in considerazione vari criteri per valutare la qualità della vita nel nostro Paese: uno di questi è stato proprio l’ammontare mensile della pensione.

Da quanto rilevato dal giornale, le città nelle quali ci sono i pensionati più ricchi d’Italia sono Milano, Monza-Brianza, Torino, Lecco, Lodi e Novara. In queste città del nord, l’ammontare supera i 1000 euro.

Ecco nel dettaglio le cifre pensionistiche medie:

Milano: 1.161,80 euro;

Monza-Brianza: 1.064,30;

Torino: 1.059,40;

Lecco: 1.022,70;

Lodi: 1.012,50;

Novara: 1.010

Tra le città con le pensioni più alte in Italia compaiono anche Bologna con una media di 997,70 euro, Varese con 992 euro, Roma con 989,40 euro e infine Genova con 984,50.

Naturalmente, si è rivelato anche quali sono le città italiane con le pensioni più basse. Eccole di seguito:

Lecce con 594,40 euro;

Cosenza con 592,70 euro;

L’Aquila con 591,30 euro;

Avellino con 584,60 euro;

Isernia con 573,80 euro;

Benevento con 570,60 euro;

Enna con 570,30 euro;

Campobasso con 569 euro;

Agrigento con 561,50 euro;

Catanzaro con 493,70 euro.

Le città dove vivono i pensionati più ricchi d’Italia, quindi, si concentrano al nord, mentre i meno abbienti si trovano al centro e al sud. Si tratta di una situazione sbilanciata, che moltissimi politici vorrebbero riequilibrare con nuove riforme eque sulle pensioni.