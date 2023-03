Primo viaggio di Stato per Re Carlo III

È atteso oggi l’arrivo in Germania di Re Carlo III, in quello che rappresenta per lui il suo primo viaggio di Stato all’estero.

Tre giorni in Germania in cui il suo calendario sarà pieno di incontri e importanti impegni, tra questi il saluto alla Porta di Brandeburgo, la visita ad Amburgo e il discorso al Bundestag.

Primo viaggio di Stato in Germania per Re Carlo III

È atteso per oggi, 28 marzo 2023, l’arrivo in Germania di Re Carlo III e sua moglie la Regina Camilla, in quello che rappresenta il primo viaggio di Stato all’estero per i nuovi regnanti.

Il Re e la Regina di Inghilterra saranno ricevuti dal Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie, la first lady Elke Buedenbender.

Re Carlo III si tratterrà in Germania per tre giorni e si recherà sia a Berlino che ad Amburgo. Il programma che lo aspetta sarà intenso e pieno di impegni.

Il suo viaggio inizierà con la prima tappa e il saluto alla Porta di Brandeburgo dove saranno svolti gli onori militari. A seguire terrà un discorso a Bundestag e una visita alla città di Amburgo.

Ad attenderlo alla Porta di Brandeburgo troverà il presidente tedesco e sua moglie, e qui è previsto il primo evento a cui prenderà parte e l’incontro con i berlinesi.

Re Carlo III e la regina Camilla saranno ospitati da Steinmeier al castello di Bellevue, che è il palazzo presidenziale tedesco e dove è in programma la conferenza sul tema “svolta energetica e alla sostenibilità”.

Nella serata sarà previsto il banchetto di Stato che si svolgerà all’interno della resistenza presidenziale.

Il programma dei giorni seguenti

Per il secondo giorno, 30 marzo 2023, Re Carlo terrà un discorso al Bundestag alle ore 12, a seguire ci sarà una visita all’ex aeroporto di Berlino, una allo scalo di Tegel e una visita al centro rifugiati del luogo dove incontrerà il popolo ucraino.

Nel pomeriggio invece ci sarà una visita al teatro della Komische Oper e a seguire ci sarà un incontro con i militari tedeschi e inglesi che appartengono al battaglione 130. L’incontro avrà luogo nella brandeburghese Finowfurt.

Dopo di che è prevista una visita al sito protetto di Brodowin.

Per la giornata del 31 marzo invece Steinmeier, presidente tedesco, e sua moglie accompagneranno Re Carlo III e la Regina Camilla ad Amburgo.

Nella città di Amburgo visiteranno il monumento “Kindertransport-L’ultimo addio”. Re Carlo III depositerà poi una corona di fiori davanti al monumento della Chiesa di S. Nikolai, qui nel 1943 ci fu un bombardamento degli anglo-americani che distrusse l’edificio portante.

È poi stata predisposta la visita al Rathaus, il Comune della città anseatica, qui la coppia reale firmerà il libro d’oro degli ospiti.

Previsto anche un giro in barca nel porto amburghese, Re Carlo III e il presidente Steinmeier incontreranno alcuni imprenditori sull’energia verde e lo sviluppo del porto.

La first lady tedesca e la Regina Camilla sono invece attese alla scuola Rudolf Ross, una scuola bilingue elementare anglo-tedesca.

Il termine della visita di Stato in Germania è previsto per la serata di mercoledì 31 marzo 2023 con un ricevimento che è stato organizzato dall’ambasciata britannica.