Il paese più felice d’Italia, chi conquista l’importante titolo: svelata la classifica

L’obiettivo di ogni persona è stabilirsi in un luogo sereno e che soddisfi tutte le nostre necessità. Ma qual è il paese più felice d’Italia? Ovviamente c’è una risposta a questa domanda che si fanno moltissime persone. La classifica ufficiale vi lascerà stupiti, non ve lo aspettereste mai, ma si tratta proprio di questo luogo: scopriamo di più.

Molto spesso ci viene voglia di trasferirci in un luogo diverso da quello in cui siamo. Magari pensiamo all’estero, ma non tutti sanno che esistono dei luoghi bellissimi e adatti al nostro benessere anche qui in Italia. Ma qual è la classifica? Ve la sveliamo noi. Al primo posto c’è una Paese che non tutti si aspetterebbero: scopriamo di più.

Il paese più felice d’Italia

Senza dubbio, è l’obiettivo di ogni persona trasferirsi in un luogo che comprenda tutto ciò che ci renda felici. Il benessere a lungo termine, deve contare alcuni requisiti: la qualità dei servizi, buon cibo, un clima mite, l’economia e anche le bellezze naturali.

Sicuramente sono tutti dei punti fondamentali per la nostra felicità, perché riescono a trasmetterci quiete e serenità. Se avete in mente di trasferirvi in un altro posto, ma volete rimanere comunque in Italia, dovete assolutamente leggere la classifica dei paesi italiani più felici.

Siete pronti a scoprire quale città si trova al primo posto? Incredibile da credere, ma stiamo parlando proprio di questo luogo: tutti i dettagli.

La classifica

Sono sotto gli occhi di tutti i problemi che ci sono in Italia, soprattutto a livello fiscale. Ma dobbiamo ammettere che si vive bene e la qualità di vita è anche molto buona. Nel nostro Paese abbiamo un clima mite, il cibo è senza dubbio uno dei migliori al mondo e i paesaggi naturali sono pazzeschi. Per non parlare della nostra storia, cultura e dell’arte.

Qual è il luogo dove si è più felici in Italia? La classifica comprende ben tre città. Al terzo posto della classifica troviamo Trento, una città sostenibile, con servizi efficienti e con delle grandi bellezze naturali. Addirittura, il PIL pro capite del capoluogo trentino è uno dei più alti d’Italia.

Al secondo posto invece troviamo Milano, la città della moda e del design. Si respira aria di creatività e di opportunità. Anche se il costo della vita è abbastanza cara, è uno dei centri più importanti dell’economia italiana.

Infine, al primo posto troviamo Trieste. È un posto magico e pieno di storia. Per non parlare dei suoi servizi che sono affidabili e puntuali. Inoltre, malgrado sia un’area urbana è anche molto sostenibile.

Tantissimi studenti si trasferiscono proprio in questa città, infatti, c’è un importante centro universitario, addirittura, nel 2020 è stata eletta capitale europea della scienza. Qui sicuramente potreste trovare la vostra felicità.