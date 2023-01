Dove si è nascosto il rospo? Solo chi ha una vista eccellente riesce a capirlo

Solo chi ha una vista eccellente e capacità di vedersi attorno è capace di vedere il rospo in 15 secondi: mettiamo alla prova mente e vista.



Nella foto in questione è presente un rospo tra tutte le rocce, ma per via del suo colore e delle forme arrotondate dei ciottoli, l’animale si confonde con il resto dell’immagina e non è facile scovarlo.

Solo chi ha una vista molto sviluppata e chi ha una perfetta capacità di vedere ogni minimo dettaglio e di guardarsi attorno attentamente riesce a scovarlo in solo 15 secondi, tempo previsto per trovare la soluzione.

Rospo: riuscite a trovarlo nell’immagine in soli 15 secondi?

Questi test cognitivi, si basano sull’illusione ottica che per via di alcune forme e colori tendono a confondere chiunque guardi l’immagine e a nascondere la realtà che ci circonda e quindi bisogna essere attenti a quello che vediamo.

Sul web, si possono trovare tantissimi giochi simili che mettono in atto il nostro intelletto e che ci aiuta a svilupparlo e a conoscere alcune parti di noi che non sapevamo, come ad esempio la capacità investigativa.

Nell’immagine in questione, non è affatto facile individuare il rospo, ma una volta che lo si è individuato, riusciremo a vedere la foto in una maniera diversa e il rospo ci salterà all’occhio all’istante.

Questo perché la nostra mente avrà immagazzinato l’informazione e la renderà fruibile ogni qualvolta ne abbiamo bisogno mettendo in atto un meccanismo che va a rompere l’illusione ottima.

Per questo motivo è importante sottoporsi a questo tipo di test di tanto in tanto, per tenere vivo il nostro intelletto e allenare la mente a notare anche i più piccoli dettagli di tutto quello che ci circonda.

Spesso, questi test vengono pubblicati sui social, in modo da sfidare i propri contatti o addirittura anche in situazioni più importanti come colloqui o concorsi per comprendere il livello di logica e attenzione del candidato.

La soluzione del test sul rospo

In particolar modo, la foto mostrata mostra vari sassi scuri coperti qua e la da alcuni ciuffi d’erba e senza alcun aiuto è molto difficile individuare il rospo che si confonde con i colori nell’immagine.

Se invece, sei riuscito a individuarlo, in quanto ben nascosto, vuol dire che sei molto attento e che nulla riesce a ingannarti oltre che ad avere una vista ben sviluppata e accurata.

La soluzione, infatti, è tutt’altro che semplice, perché il simpatico rospo si nasconde proprio nella parte destra della foto, verso l’alto mentre è seduto comodamente su di una roccia molto simile al suo colore.

Inoltre, è posto frontalmente e i suoi occhi e la sua bocca possono essere facilmente confusi con alcuni buchi e striature delle restanti pietre ed è leggermente coperto da un ciuffo d’erba.

Adesso che avete a portata di mano la soluzione, non vi resta che sfidare i vostri amici e capire chi di loro è una persona che ha un’intelletto sviluppato e che ama guardarsi intorno e chi di loro invece, è facilmente ingannabile.

Vedrete che scoprirete tantissimo su di voi e sui vostri conoscenti, grazie a questi giochi che si possono facilmente trovare sul web.