Sulla vicenda indaga la Polfer. La 24enne si trovava di fronte alla biglietteria automatica, quando è stata raggiunta da alcuni fendenti.

La vittima della violenta aggressione si trova ora ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma. L’uomo che l’ha accoltellata si è dato poi alla fuga. Al momento nessuna ipotesi resta esclusa: potrebbe trattarsi di una rapina finita male, ma anche del gesto di un folle.

Aggressione alla stazione di Roma Termini

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio in relazione a quanto avvenuto la sera di San Silvestro alla stazione di Roma Termini, dove una ragazza israeliana di 24 anni è stata accoltellata da quello che – almeno per il momento – resta un ignoto aggressore. Colpita più volte da un fendente, la ragazza si trova ora ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma. Le sue condizioni restano gravi, ma stabili. La vittima della violenta aggressione si stava dirigendo a Fiumicino, forse per tornare al suo Paese d’origine, quando, nei pressi di una biglietteria automatica, un uomo l’ha colpita diverse volte con un coltello.

L’aggressore si è poi dato alla fuga. La ragazza è stata soccorsa da un mezzo del 118, che l’ha trasferita d’urgenza al Policlinico Umberto I della capitale. Uno dei fendenti le ha lacerato il fegato ed è stata sottoposta a un intervento d’urgenza. Ferita anche a un polmone, in modo non grave. La 24enne si trovava in Italia per trascorrere il Natale con alcuni amici.

Al momento sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Nessuna ipotesi resta esclusa, potrebbe trattarsi di una rapina finita male, ma anche del gesto di un folle.

La testimonianza della vittima

Dopo aver colpito la giovane, l’aggressore si è dato alla fuga. Sulla sua identità non si hanno ancora notizie certe, visto che anche la vittima ha riferito di non conoscerlo, né di aver avuto la sensazione di essere seguita da qualcuno mentre si trovava in stazione. Online circola da diverse ore un video – condiviso da un utente – in cui sono stati ripresi gli istanti dell’accoltellamento.

24yo Israeli stabbed in Roma Termini station while using ticket machine, remains in serious condition.pic.twitter.com/LztnoXhHlO — Isolated Incidents (@diversity999x) January 2, 2023



Nelle immagini si vede un uomo alto, vestito con abiti scuri, un berretto con visiera e una busta blu in mano, aggredire di spalle la vittima. La 24enne cerca di divincolarsi dalla presa, ma l’aggressore le sferra un secondo colpo. Dopodiché nel video si vede la ragazza portarsi le mani all’addome, mentre l’uomo fugge via, infilando nel sacchetto quello che teneva in mano.

La Polizia ferroviaria sta valutando se le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso la violenta aggressione.