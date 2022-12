Serena Bortone si commuove in diretta, tutti in lacrime per la scomparsa

Nel corso di una diretta televisiva, Serena Bortone non ha potuto fare a meno che crollare in lacrime. Una scomparsa inaspettata.



La conduttrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone si è talmente emozionata in diretta tv da non riuscire a continuare la conduzione.

Serena Bortone, la conduttrice Rai più amata

In onda tutte le settimane con la trasmissione Oggi è un altro giorno, su Rai 1, Serena Bortone, con i suoi modi di fare e la sua intelligenza è riuscita a fare breccia nel cuore degli italiani. Un amore talmente importante che ha fatto in modo che la conduttrice diventasse tra le più amate del Belpaese.

Autenticità e simpatia sono due delle caratteristiche che la contraddistinguono. La donna, oltre ad essere ormai una persona di spettacolo e di successo, è anche molto preparata. La sua carriera, infatti, è iniziata dietro le quinte, alla produzione di diversi programmi di successo. Inoltre, è da molti anni iscritta all’Ordine dei Giornalisti.

Serena Bortone non sempre riesce a mascherare le sue emozioni, nemmeno quando è nel bel mezzo di una diretta televisiva. Vediamo cosa è successo e il lutto di cui ha parlato nel corso della sua trasmissione.

Cosa è successo in diretta tv

L’emozione che ha coinvolto Serena Bortone è stata talmente intensa da portarla alle lacrime. Micol Beltrami, infatti, ha raccontato nel corso della trasmissione la storia di un’amica speciale. La caratteristica speciale è l’età: 91 anni. L’anziana donna viveva in solitudine in un’abitazione fatiscente. Il fato ha voluto che conoscesse la scrittrice e, insieme, instaurassero un ottimo rapporto di amicizia.

Un’amicizia talmente autentica che ha portato la 91 enne a confessare alla Beltrami di non essere mai stata al mare in vita sua. Così la scrittrice ha realizzato il suo sogno. Non appena ha sentito queste dichiarazioni, Serena Bortone ha detto che Micol aveva fatto piangere tutti, compresa lei. Il motivo della commozione era sicuramente il fatto che ormai:

“non siamo più abituati ad entrare in contatto con l’altro, la tenerezza, invece quanto ci può donare”.

Quella che è stata raccontata ai telespettatori è stata una storia di solidarietà e tenerezza. La Bortone ha esortato a dedicare più tempo all’altro:

“guardatevi intorno e parlate con le persone che incontrate che potrebbero regalarmi tanta empatia e condivisione.”

L’amicizia speciale della donna è iniziata in modo tutt’altro che convenzionale. Infatti, Micol si trovava a fare una passeggiata insieme al suo fidanzato a Milano, nella zona intorno i Navigli. Non appena vide la signora decise di fermarla poiché la vedeva spesso da quelle parti.

Proprio dopo averla fermata ha potuto apprendere di quanto fosse precaria la sua esistenza. Non è stata con le mani in mano ma ha voluto fare la sua parte. I vigili del fuoco hanno posto sotto sequestro la sua casa mentre la donna, dopo un passaggio all’ospedale, è stata trasferita in una casa di cura. Finalmente l’anziana signora se n’è andata da una condizione malsana per vivere gli ultimi anni della sua vita in dignità.