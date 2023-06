Dono dalla Meloni in busta paga, 528 euro in più a luglio: spettano proprio a loro

Nella busta paga di luglio c’è un piccolo regalo da parte del Governo Meloni: chi prenderà 524 euro in più a fine mese?

Ci sono buone notizie per le busta paga di luglio, con un 2023 che si apre in maniera ottimista a favore dei lavoratori dipendenti. Come da evidenza del Governo Meloni, durante l’ultimo incontro coni sindacati del 30 maggio, emerge di come anche per il 2024 ci saranno dei piani di valutazione favorevoli. Il taglio del cuneo fiscale è sicuramente da prendere in considerazione, considerando come faccia aumentare gli stipendi per i lavoratori.

Le novità sugli stipendi 2024

Il Governo Meloni pone l’accento su un percorso netto che è già attivo, come Decreto Lavoro 2023. L’intervento a gamba tesa è sui contributi e le imposte che impattano sugli stipendi e ne aumentano l’importo al netto. L’aiuto potrebbe arrivare anche dal fisco, ma il Governo è incline alla conferma dello sgravio contributivo introdotto quest’anno.

Da luglio ci saranno quindi degli aumenti in busta paga, differenti a seconda dell’importo dello stipendio percepito. Ci sono tre ragioni che portano a pensare – come evidenziato dagli esperti del settore – ad un aumento congruo nel 2024 di tutti gli stipendi. Anche se non bisogna mai dimenticare l’inflazione e quello che potrebbe comportare.

Come già anticipato, sarà la riforma IRPEF ad essere d’aiuto nel lavorare nell’aumento dei vari stipendi. Giorgia Meloni, come riportano le maggiori testate di politica ed economia, lo ha confermato ai sindacati. Nel prossimo futuro ci sarà una ricca revisione di tutte le aliquote così che i lavoratori possano avere uno stipendio alto e non sacrificato.

524 euro in più nella busta paga di luglio

Cosa significa tutto questo? Il presidente del Consiglio Meloni ha evidenziato che lo scaglione IRPEF più basso verrà ampliato, con il 23% di aliquota cercando di far risparmiare sino a 260 euro.

Il Governo punta ad un incentivo per tutti i datori di lavoro che necessitano di forza lavoro, facendo in modo di poter assumere personale il prima possibile. Questo è un dato positivo che si aggiungerà a tutte le misure che andranno approvate per il 2024 in previsione della riforma fiscale.

Si parla di un aumento di ben 524 euro per una categoria in particolare, evidenziando che questi lavoratori dipendenti potranno godere dell’incremento dal mese di luglio in poi. Non è tutto, per i lavoratori dipendenti ci saranno anche – seppur ancora non confermato – una deduzione al pari di tutte le spese che pesano sul budget di fine mese. Si aumenta l’importo dello stipendio e si diminuiscono le varie imposte.

La previsione per il 2024 è quindi “felice”, anche se ancora tutto è da mettere sul tavolo e concretizzare. Da fine luglio gli stipendi, grazie al taglio del cuneo fiscale e alle varie agevolazioni, avranno un buon aumento del netto e i datori di lavoro potranno respirare.