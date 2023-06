Arrivano su WhatsApp i canali per gli aggiornamenti: ecco cosa sono

WhatsApp presenta i canali per gli aggiornamenti, che permettono agli utenti di ricevere novità in stile newsletter.

Arrivano i canali per gli aggiornamenti su WhatsApp. Questi canali sono stati progettati per aiutarti a rimanere sempre connesso con il tuo pubblico e mantenere la tua base di utenti aggiornata sui tuoi contenuti più recenti. In questo articolo, esploreremo cosa sono i canali WhatsApp, come funzionano e quali vantaggi offrono. Inoltre, vedremo come creare il proprio canale WhatsApp in pochi semplici passaggi.

Cosa sono i canali WhatsApp?

I canali WhatsApp sono una nuova funzionalità che permette agli utenti di ricevere aggiornamenti da un’azienda o un’organizzazione direttamente sull’app di messaggistica istantanea.

In pratica, fungono come strumento per ricevere quelle che possiamo definire come delle vere e proprie newsletter su WhatsApp. Questi canali possono essere utilizzati per inviare messaggi promozionali, informazioni sul prodotto e altre notizie pertinenti ai tuoi follower.

Una delle caratteristiche più interessanti dei canali WhatsApp è che solo l’amministratore può inviare messaggi al gruppo. Ciò significa che non ci saranno risposte o conversazioni tra i membri del gruppo, ma solo le comunicazioni de gestore.

I canali WhatsApp sono completamente privati e sicuri. Solo coloro a cui viene data l’autorizzazione possono entrare nel gruppo e visualizzarne il contenuto.

I canali WhatsApp offrono anche l’opzione di programmare gli aggiornamenti in anticipo. Ciò significa che si può pianificare quando saranno inviate le notifiche per garantire la massima efficacia nella diffusione delle informazioni importanti ai propri follower.

In sostanza, i canali WhatsApp sono uno strumento perfetto per mantenere la base di utenti informata sugli ultimi prodotti o eventi lanciati, senza dover utilizzare altri mezzi esterni alla piattaforma stessa.

L’iniziativa prevede la creazione di canali per la comunicazione veloce tra aziende e istituzioni pubbliche con gli utenti iscritti.

Tra i partner coinvolti vi sono l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’International Rescue Committee e il Manchester City.

L’obiettivo è quello di offrire un prodotto di messaggistica broadcast sicuro, con le misure di protezione della privacy richieste dagli utenti. A spiegare il progetto è stato il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, attraverso un post online.

Come funzionano i canali WhatsApp?

I canali WhatsApp sono una nuova funzionalità introdotta dall’app di messaggistica istantanea. Come funzionano esattamente questi canali?

Iniziamo col dire che i canali WhatsApp permettono agli utenti di iscriversi ai contenuti forniti da un’azienda o da un’organizzazione tramite la piattaforma, in modo tale da ricevere aggiornamenti e newsletter direttamente sulla chat di WhatsApp.

Ogni volta che l’amministratore del canale pubblica un nuovo messaggio nell’apposita sezione, tutti gli iscritti al canale ricevono automaticamente una notifica in relazione al contenuto.

Ciò rende più facile per le aziende raggiungere il proprio target di riferimento, in modo efficace ed efficiente.

Per poter creare un proprio canale su WhatsApp è necessario avere un account Business verificato e attivo sulla piattaforma.

Una volta creato il proprio profilo, basterà seguire alcune semplici istruzioni per poter creare e gestire il proprio canale: inserendo informazioni sull’azienda, sulle modalità di contatto e sui tipi di contenuti forniti.

I canali possono essere personalizzati attraverso l’inserimento dell’immagine del logo dell’azienda o dell’icona specifica del servizio offerto.

Quali sono i vantaggi dei canali

I canali WhatsApp sono uno strumento sempre più utilizzato dalle aziende per comunicare con i propri clienti. Quali sono i vantaggi?

Innanzitutto, grazie ai canali WhatsApp è possibile inviare aggiornamenti e newsletter direttamente sulla chat dei clienti, senza dover ricorrere ad altre piattaforme o email. Questo rende la comunicazione più immediata e mirata.

I canali permettono di raggiungere un pubblico molto vasto in poco tempo. Una volta che il cliente si iscrive al canale, riceverà automaticamente tutti gli aggiornamenti futuri senza bisogno di ulteriori azioni da parte dell’azienda.

Un altro vantaggio importante è la possibilità di personalizzare le comunicazioni in base alle preferenze del cliente. Ad esempio, se un cliente ha mostrato interesse per un determinato prodotto o servizio nell’interazione precedente con l’azienda, questa può inviargli informazioni specifiche su quel prodotto tramite il canale WhatsApp.

La gestione dei canali WhatsApp, inoltre, è molto semplice e intuitiva: basta creare il proprio account business e seguire pochi passaggi per configurarli e iniziare a interagire con i propri clienti.

Come creare un proprio canale WhatsApp?

Creare un proprio canale WhatsApp è semplice e veloce. Basta seguire questi passaggi:

Scaricare la versione business dell’applicazione ;

; Creare una nuova chat di gruppo con almeno un contatto;

Scegliere l’opzione Nuovo Canale ;

; Inserire il nome del canale, una descrizione breve e un’immagine di copertina.

Gli amministratori non potranno aggiungere direttamente follower ai propri canali, ma potranno impostare degli accorgimenti sulla partecipazione e sul controllo dei partecipanti al canale.

I messaggi dei canali saranno eliminati ogni 30 giorni per garantire un servizio costantemente aggiornato.

Gli amministratori potranno inviare testo, immagini, video, sticker e sondaggi a tutti i membri del canale.

WhatsApp ha sottolineato che la messaggistica privata tra amici e familiari continuerà ad essere la priorità dell’app, ma – la creazione di questi canali – rappresenta un importante passo avanti nella richiesta degli utenti di avere uno strumento semplice, affidabile e privato per la comunicazione di massa.

La funzione sarà implementata gradualmente in altri Paesi nei prossimi mesi, dopo il lancio avvenuto in Colombia e Singapore.