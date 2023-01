Diserbante fatto in casa a meno di 50 centesimi, lo prepari con 3 ingredienti

Diserbante fatto in casa, con questa soluzione spenderai meno di 50 centesimi. Lo riesci a preparare solo con questi ingredienti. Pronto a scoprire il segreto che salverà il tuo giardino?

Puoi realizzare un diserbante fatto in casa spendendo pochissimo con questa soluzione: con meno di 50 centesimi potrai dire addio alle erbacce infestanti.

Diserbante: che cos’è e a che cosa serve

Il diserbante, noto anche come erbicida, è un prodotto generalmente chimico che ha un obiettivo: quello di distruggere le erbacce indesiderate e infestanti. Si tratta di un pesticida super potente.

Se ne distinguono due categorie: quelli selettivi e quelli non selettivi. Gli erbicidi selettivi vanno a colpire un tipo specifico di pianta ed eliminano le erbacce indesiderate senza attaccare le altre colture.

Quelli invece non selettivi vanno a distruggere un’ampia categoria di piante. Essi vengono utilizzati spesso sulle autostrade o anche nelle zone industriali. E’ importante sapere che i diserbanti artificiali o comunque chimici rappresentano un grave rischio per l’ambiente ma non soltanto per esso, pure per gli animali e le persone.

Tra quelli più pericolosi ci sono gli erbicidi che contengono il glifosato che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è una sostanza chimica che inquina suolo e acqua danneggiando anche la biodiversità.

Come ovviare a questo problema? Potresti creare un diserbante naturale e soprattutto molto economico: con meno di 50 centesimi potrai dire addio alle erbacce fastidiose.

L’erbicida naturale che salverà il tuo giardino

Anche tu ti ritrovi ad affrontare il problema delle erbacce persistenti? Da oggi cambia tutto. Con questo diserbante naturale e tra l’altro economico, perché ti costerà meno di €0,50, potrai donare una nuova vita al tuo giardino e salvare anche le tue piante.

Pronto a scoprire come realizzarlo? Allora partiamo subito. Per creare il nostro diserbante naturale avrai bisogno di sale da cucina, ovvero il classico sale iodato (te ne occorreranno 200 g).

Ora aggiungi un po’ di acqua fino a ricoprire il sale e mescola tutto. A questo punto, prendi una bottiglia di plastica trasparente, meglio ancora se da 2 litri, e con l’aiuto di un imbuto versa la tua soluzione all’interno di essa.

Altro passaggio importante: devi aggiungere 200 ml di detersivo per piatti e infine un cucchiaio di bicarbonato di sodio a questo composto. Versa ancora acqua nella tua bottiglia e richiudila con il tappo.

Con l’aiuto di un taglierino o di uno strumento appuntito, crea dei fori sul tuo tappo: con questo passaggio sarà più semplice dosare l’acqua. Ecco fatto, il tuo diserbante è pronto. Applicalo per 3 o 5 giorni sulle erbacce e vedrai che in un battibaleno esse scompariranno.

Come puoi vedere, con questo semplice trucchetto puoi sbarazzarti delle erbacce infestanti realizzando un prodotto naturale e spendendo pochissimo. Facendo i conti, la realizzazione di questo diserbante ti costerà meno di 50 centesimi.

Hai visto come si possono trovare soluzioni alternative all’utilizzo di prodotti chimici semplicemente con un po’ di ingegno? Ci sono anche altri metodi naturali che puoi utilizzare per dire addio alle erbacce.

Procurati per esempio il classico sale da cucina, versane due cucchiai in acqua calda e aggiungi un po’ di sapone liquido naturale. Versa il prodotto in un flacone spray e spruzzalo sulle erbacce: pure in questo modo riuscirai a raggiungere il tuo obiettivo.

Dunque, pochi e semplici ingredienti naturali possono risolvere un problema che di solito viene trattato con l’utilizzo di pesticidi chimici e inquinanti. Pensiamo non solo a noi stessi ma anche a salvare l’ambiente.

Tu eri al corrente di questo trucchetto? Di solito esso viene utilizzato dai più esperti e dagli amanti del giardinaggio. Da oggi però questa soluzione sarà anche a tua disposizione. Butta i prodotti chimici e inquinanti e inizia a creare il tuo diserbante naturale in pochissimo tempo e soprattutto a un costo davvero irrisorio.