Dove si buttano le bucce di arancia? Occhio a confonderti: ti fanno 400€ di multa

By

Arance, dove si buttano le bucce di questo frutto così delizioso? Attenzione a non compiere questo passo falso: se sbagli, per te scattano €400 di multa. Leggi con attenzione quanto segue per evitare di avere il portafoglio svuotato.

Frutto delizioso, amato da grandi e piccini, le arance sono anche un toccasana per la salute. Quando li sbucci, tu dove butti le scorze? Attenzione a non confonderti: se sbagli, scattano €400 di multa.

Arance, il frutto della salute

Amata da grandi e piccini, l’arancia è sicuramente uno dei frutti più apprezzati e soprattutto immancabile sulle tavole. Definito da tanti come un prodotto itinerante, nel corso della storia tanti esploratori, imperatori e personalità di spicco sono cimentati nella sua coltivazione, una delle più difficili da realizzare.

Le arance appartengono alla famiglia degli agrumi. Sebbene la loro provenienza sia quella delle regioni del sud-est asiatico, esse crescono perfettamente in zone dal clima caldo o mite come la Grecia, la Spagna e ovviamente l’Italia che ad oggi si può considerare come uno dei produttori principali di questo frutto straordinario, sul mercato europeo.

Le sue innumerevoli proprietà la rendono un toccasana per l’organismo e un elisir per la salute. Ricca di vitamina C (ti basti pensare che 100 grammi vanno a soddisfare il 90% del nostro fabbisogno giornaliero di questa vitamina) essa è ricca anche di flavonoidi e limonoidi.

I primi hanno effetti antinfiammatori e antiossidanti, i secondi invece effetti antitumorali. Se hai intenzione di seguire uno stile di vita salutare, anche per quanto riguarda l’alimentazione, l’arancia non può sicuramente mancare nella tua dieta: consuma due o tre porzioni al giorno e vedrai che benefici!

Sicuramente, anche tu ti sarai ritrovata a sbucciare questo frutto straordinario. Ma dove butti le scorze delle arance? Attenzione a fare bene la raccolta differenziata: se sbagli, scattano per tre 400 euro di multa.

Dove si buttano le scorze delle arance

Arancia, che passione! Sicuramente questo agrume è uno dei più apprezzati e quello anche più consumato. Sempre presente sulle tavole degli italiani, è un elisir di benessere. Le sue numerose proprietà lo rendono particolarmente consigliato dai dietologi e nutrizionisti.

Sai quanti benefici può portare il consumo di questo frutto? Non lo immagini lontanamente. Ti diamo giusto qualche dritta a riguardo. Le arance per esempio, grazie al loro basso indice glicemico, sono consigliate nella prevenzione del diabete.

Ricche di vitamina C, stimolano la produzione di globuli bianchi e rafforzano il sistema immunitario. E vogliamo parlare degli antiossidanti che contengono? Questi ultimi ti consentiranno di avere una pelle sana e splendente, ritardando l’invecchiamento.

Si tratta poi di un frutto ipocalorico, molto raccomandato nelle diete: grazie al suo alto contenuto di fibre, raggiungerai immediatamente un senso di sazietà. Frutto ricco di calcio, aiuta a proteggere la salute di ossa e denti.

Ha inoltre proprietà antinfiammatorie: l’arancia è perfetta dunque da consumare se soffri di artrite. Si presta poi a diverse ricette culinarie sfiziose e salutari. Insomma, è un frutto davvero straordinario.

Concentriamoci però un’ora su una domanda che tanti si pongono: dove si buttano le bucce di arance? Attenzione a quando fai la raccolta differenziata: se la sbagli, possono scattare per te ben €400 di multa.

Sappiamo tutti che il sistema di differenziazione, per quanto riguarda la spazzatura, è necessario per limitare l’inquinamento ambientale. Tutto deve essere buttato nei contenitori appositi.

Chi sbaglia la raccolta differenziata può rischiare grosso. Le bucce di arancia, per esempio, dove si buttano? Se fino ad ora le hai gettate nell’indifferenziato, sappi che hai sbagliato. Le scorze di questo agrume straordinario devono essere gettate nel cestino dell’umido.

Esse sono infatti riutilizzabili e soprattutto utilissime. Sai che diventano un compost nutriente per la tua terra? Stessa cosa vale anche per le bucce degli altri frutti, per esempio delle mele e delle pere, che devono finire nel bidone dell’organico.

Con le bucce delle arance puoi realizzare un ottimo compost. Ti basterà semplicemente tagliarle e aspettare che si degradino. Poi può iniziare a fertilizzare il tuo terreno aggiungendole magari anche ad un compost già pronto.

Ma esse si possono rivelare utili anche per un’altra cosa: le bucce profumate di questo agrume le puoi utilizzare come deodorante per il cestino dell’umido. Che cosa succede se getti le bucce di arance in un contenitore diverso da quello di destinazione d’uso? Può scattare una multa fino a 400 euro. Attenzione dunque a fare correttamente la raccolta differenziata.