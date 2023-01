I segni nati in questi anni sono i più sfortunati dello zodiaco, neanche una gioia

By

Secondo lo zodiaco cinese, i nati in questi anni sono i più sfortunati di tutti. Ecco di quali si trattano.

Tutti quanti noi conosciamo lo zodiaco occidentale che si contraddistingue in base ai 12 segni zodiacali che hanno riferimento a delle costellazioni e ai mesi di un anno solare, secondo il calendario del nostro Paese.

Ma, nel mondo esistono altri tipi di zodiaco ed uno dei più conosciuti è quello cinese e proprio quest’anno, il 2023 si festeggia l’anno del coniglio ma sono presenti anche altri segni zodiacali.

Zodiaco: ecco il segno più sfortunato

Chiunque abbia da bambino visto I Cavalieri dello Zodiaco, sa benissimo che ci sono tantissime costellazioni e che oltre quelle dei segni zodiacali che tutti noi conosciamo ce ne sono ben altre.

Per questo, alcuni guerrieri di questo anime avevano l’armatura di segni zodiacali diversi da quelli che conosciamo noi, come ad esempio Sirio che indossava quella del Drago, che altro non è che il segno principale dell’oroscopo cinese.

Oltre al drago e al coniglio, l’oroscopo cinese ha tra i suoi segni il topo, il bue, la tigre, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il cane e il maiale e ad ogni anno corrisponde uno di questi.

Secondo alcune previsioni e constatazioni c’è un segno zodiacale che ha avuto un 2021 molto difficile e che è considerato come il segno zodiacale cinese più sfortunato di tutti quanti.

Stiamo parlando del bue, che nella loro vita hanno sempre dovuto affrontare ostacoli importanti e che di solito mantengono un basso profilo sia dal punto di vista della relazioni che del lavoro.

Questo perché, la loro indole tende a far si che si demoralizzino presto e non riescono a portare a termine i loro obiettivi, anche se molti di loro, sono riusciti nei loro scopi facendosi forza.

I nati sotto il segno del bue

Le persone che sono nate sotto questo segno sono coloro che sono nate in questi anni: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e 2021 e per loro direttamente dalla Cine arrivano dei consigli.

Per evitare la sfortuna, tutti coloro che sono nati in questi anni dovrebbero indossare vestiti o indumenti intimi di colore rosso che sono stati regalati da parenti o amici e questo scaccerebbe via la malasorte.

Sebbene sono molto sfortunati, i nati sotto il segno del bue hanno delle caratteristiche peculiari invidiate da tutti quanti per via del valore che loro danno alle cose e in particolar modo alla famiglia.

Seppur tendono a demoralizzarsi facilmente, queste persone sono molto determinate quando si incaponiscono e possono raggiungere gli obiettivi senza alcun problema superando molti ostacoli.

Inoltre, sono dotati di una salute di ferro e spesso tendono a non ammalarsi rispetto ad altri segni zodiacali e sono dotati di una grandissima pazienza e di un grande altruismo a tal punto da mettere gli altri davanti ai loro scopi.

Questo è un comportamento peculiari dei nati sotto il segno del bue e quindi possono essere dei grandi amici e partner fedeli su cui contare e fare affidamento rispetto a tanti altri segni dello zodiaco cinese.