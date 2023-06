Disattiva questa impostazione dal cellulare: ti sta scalando una marea di soldi

By

Se non vuoi correre il rischio di vedere il tuo conto svuotato, allora disattiva questa impostazione dal cellulare. Così ti stanno scalando un sacco di soldi e non lo sai.

Se hai controllato di recente il tuo conto e hai costatato che c’è qualcosa che non va, probabilmente è colpa di questa impostazione attiva sul tuo cellulare. Provvedi a disattivarla immediatamente o finirai per ritrovarti senza un centesimo.

Quando la tecnologia può diventare un pericolo per il nostro conto corrente

I cellulari sono la prova evidente di una tecnologia che ogni giorno diventa sempre più futuristica. Ogni nuovo modello portato sul mercato, presenta caratteristiche innovative, migliori e differenti rispetto a quello precedente che solo poco tempo prima rappresentava la novità assoluta.

Applicazioni sempre più aggiornate e funzioni sempre più iper-tecnologiche rendono i telefonini uno strumento non solo comunicativo ma necessario per gestire al meglio lavoro e vita privata.

Eppure, proprio la tanto decantata tecnologia degli smartphone può diventare un’arma a doppio taglio se non la si sa usare al meglio. Se credi che il tuo cellulare non abbia segreti per te, ti assicuriamo che ti stai sbagliando.

Hai controllato di recente il tuo conto corrente e hai rilevato dei movimenti strani e mai autorizzati da te? Ecco cosa è accaduto: tutta colpa del cellulare! Ebbene sì, c’è una impostazione che se non disattivata, rischia di farti rimanere senza più un centesimo. Ecco quale.

Disattiva questa impostazione dal cellulare per proteggere il tuo conto

Qual è l’impostazione che è presente su tutti i cellulari ma che se non la disattivi rischia di svuotarti il conto corrente? Stiamo parlando della funzione NFC che è tanto utile quanto pericolosa.

I pagamenti elettronici sono ormai all’ordine del giorno. Pagare in contanti sta diventando una pratica quasi obsoleta dato che le carte hanno preso decisamente il sopravvento.

Per non parlare poi della possibilità di effettuare acquisti o pagare qualsiasi cosa solo tramite il cellulare a cui si può associare il proprio bancomat o carte di debito/credito. Basta solo avvicinare il proprio dispositivo elettronico al POS di un negozio o supermercato per autorizzare un’operazione.

Se le carte digitali associate al cellulare possono in qualche modo essere controllate con codici segreti e password, non succede la stessa cosa se lasciamo attivata perennemente la funzione NFC. Tu sai cos’è e come viene utilizzata?

NFC non è altro che una piattaforma aperta pensata per migliorare la comunicazione tra dispositivi mobili, consentendo in automatico e senza bisogno di autorizzazioni, l’invio di dati da un cellulare a un altro.

Il suo raggio di azione è molto limitato dato che è necessario avvicinarsi a 10 o 15 centimetri dallo smartphone con il quale si intende comunicare. Ma l’NFC non serve solo per la condivisione di informazioni o dati ma anche per effettuare pagamenti.

Questa funzione opera anche come lettore di pagamenti che dovrebbe garantire acquisti sicuri senza la necessità di un contatto fisico tra dispositivo e lettore di pagamento. Diciamo “dovrebbe” perché sempre più spesso purtroppo i truffatori hanno trovato il modo per sfruttare a proprio vantaggio questa impostazione.

Cosa fanno? Girano con un lettore POS NFC e con esso si avvicinano alle tasche o alle borse di persone, sicuri che custodiscano i cellulari su cui è attiva la funzione NFC e sottraggono così soldi. Con questa tecnica possono scalare fino a 30 euro al giorno, cifra spendibile senza la necessità di inserire password o PIN.

Questa pratica illegale funziona non solo con gli smartphone ma anche con le carte di credito/debito che hai nel tuo portafoglio. In questo ultimo caso, ti basterà solo acquistare dei portacarte schermati che le proteggono efficacemente.

Diverso il discorso per i cellulari. Per evitare che questa situazione spiacevole possa verificarsi, devi provvedere a disattivare manualmente l’impostazione NFC che nella maggior parte dei casi è sempre attiva.

Generalmente, ti basta tirare giù il menù a tendina e “spegnere” questa funzione o in alternativa andare in “Impostazioni”, trovare la voce NFC e disattivarla. Attenzione dunque a carte e cellulari. Se noti qualcuno di sospetto che nasconde un POS senza fili, senza dubbio è qualcuno che è alla ricerca di poveri malcapitati.

Questa tecnica fraudolenta utilizzata dai truffatori è stata discussa e portata all’attenzione di tutti anche dalle forze dell’ordine. In particolare, sono state illustrate le modalità di azione e i trucchi utilizzati per mettere in atto queste truffe. Alcuni truffatori fingono per esempio di essere fattorini o driver, circolando dunque con POS senza fili, pronti a fare danni.