Cosa vuol dire il simbolo NFC sul cellulare? Il trucco molto utile noto a pochi

Cosa vuol dire il simbolo NFC sul cellulare? Il trucco noto a pochi che siamo sicuri che nemmeno tu conosci: non hai idea di quanto possa tornarti utile.

Hai mai notato sul tuo cellulare il simbolo NFC? Sai a che cosa serve? Se la risposta è no, dovresti iniziare a utilizzarlo anche tu. Incredibile come può semplificare la tua vita.

Telefonini e trucchi segreti: tutto ciò che non sappiamo del nostro smartphone

Pensi di conoscere a perfezione ogni trucco per rendere funzionale e utile il tempo impiegato utilizzando il tuo cellulare? Credi che il tuo smartphone non abbia segreti per te? Se la risposta a queste domande è sì, ti diciamo subito che ti stai sbagliando.

Ogni nuovo modello che arriva sul mercato della telefonia presenta caratteristiche diverse e nuove. Così come dopo ogni aggiornamento, potresti ritrovarti a interpretare nuove icone mai viste prima.

Per esempio, hai mai notato che sul tuo smartphone, soprattitoli su quelli di ultima generazione, è presente il simbolo NFC? Ti sei mai chiesto a cosa serva? Lo hai mai utilizzato?

Quasi nessuno conosce questa funzione e in tanti ignorano la sua estrema utilità. Ecco perché potrebbe tornarti particolarmente utile: non guarderai più il tuo cellulare con gli stessi occhi!

Cosa vuol dire il simbolo NFC sul cellulare

Il nostro cellulare non smetterà mai di sorprenderci. Se il modello da noi acquistato è poi di ultima generazione, per scoprire il significato di tutte le icone su di esso presenti dovresti davvero metterti a studiare in maniera approfondita.

Per esempio, hai mai notato il simbolo NFC sul tuo cellulare? Sai che cosa significa e a cosa serve questa funzione? Siamo qui per scoprirlo.

NFC sta letteralmente per “Near Field Communication” che si traduce come “Comunicazione a raggio ridotto”. Ma cosa significa precisamente?

I possessori di cellulari che sono dotati di questa moderna tecnologia sono avvantaggiati per tante ragioni. Un esempio? Possono effettuare pagamenti contactless, associare auricolari Bluetooth o condividere dati con altri dispositivi.

Quindi, in poche parole, la tecnologia NFC consente a due dispositivi diversi di comunicare tra di loro in maniera semplice, immediata e soprattutto senza nessuno strumento di contatto che funga da intermediario.

C’è un’unica condizione da rispettare: come suggerisce l’acronimo che abbiamo poco sopra indicato, la condivisione di dati, lo scambio di informazioni o il pagamento di un prodotto tramite altro strumento di supporto, può avvenire solo e soltanto ad una distanza a breve raggio e cioè entro un raggio massimo di 20 centimetri.

Le sue principali funzionalità si possono riassumere come segue:

tag o lettura di etichette elettroniche;

lettore di smart card;

scambio dati in Peer to peer.

In altre parole, la tecnologia NFC è una sorta di Bluetooth aggiornato e moderno che sostituisce i codici QR e che permette pagamenti – persino rimborsi – e condivisione dati senza necessità di ricorrere a cavi.

Attivare la funzione NFC sul tuo cellulare è davvero semplice. Per alcuni modelli, soprattutto quelli Android, basta solo tirare giù il classico menù a tendina e cercare tra le icone in evidenza (o nel caso non fosse presente, cercarla e aggiungerla).

Per alcuni dispositivi elettronici potresti invece dover eseguire questi passaggi:

andare sulla voce “Impostazioni”;

cliccare su “Apri connettività”;

selezionare la voce “Altro”;

spuntare la voce “NFC”.

A questo punto non ti resta che avvicinare i due cellulari su cui sarà attivata la modalità NFC ed iniziare la condivisione dati o effettuare un pagamento! Semplice, vero?

La tecnologia NFC non è presente solo sui dispositivi Android ma che sugli iPhone per i quali è attiva già l’applicazione Apple Pay. Gli iPhone successivi al modello 6, solo dotati di tecnologia NFC.

Anche in questo caso, se non hai modo di attivare questa funzione dal classico menù a tendina, dovrai seguire questi passaggi:

clicca su “Impostazioni” e poi su “Centro di controllo”;

vai alla voce “Comandi inclusi” e poi su “Altri comandi”;

spunta l’icona “Lettore di tag NFC”.

Con questa incredibile funzionalità potrai davvero facilitare le tue abitudini quotidiane. Potrai visualizzare il menù di un ristorante o portare a compimento anche alcune operazioni bancarie.

Attenzione però! La tecnologia NFC per quanto utile possa essere, è al contempo anche pericolosa. Soprattutto se utilizzi il tuo cellulare per effettuare pagamenti o acquisti, attiva la funzione della verifica o della ricezione notifiche.

Solo così potrai evitare che qualche truffatore possa hackerare il tuo dispositivo o sfruttare la funzionalità attiva sul tuo cellulare. Se perdi il tuo smartphone o se lo stesso ti viene rubato, procedi a bloccare immediatamente la modalità di pagamento contactless per evitare di ritrovarti col conto corrente svuotato. Finalmente anche tu hai scoperto cosa vuol dire il simbolo NFC sul cellulare.