Valeria Roberta Vetrano è una ragazza disabile che è stata rifiutata da un volo Ryanair.

La giovane ha denunciato il fatto sui suoi social. Ha raccontato ciò che le è successo al check-in di un volo con la compagnia aerea Ryanair che non ha consentito alla giovane di volare con loro per Bordeaux.

La donna ha commentato l’accaduto e le sue parole sono state particolarmente forti:

Valeria Roberta Vetrano, disabile con la carrozzina, si è sfogata sui social e non solo esprimendo tutta la sua rabbia nei confronti della compagnia aerea che ha deciso di non farla partire a causa della sua disabilità.

È successo all’aereoporto di Bergamo-Orio al Serio durante il check-in per il volo verso Bordeaux.

È la ragazza stessa a raccontare l’accaduto:

‘Mi presento al check-in per andare a Bordeaux e godermi il ponte in compagnia della mia cara amica e del suo micione… e dopo mille viaggi in giro per il mondo, di cui tanti con questa compagnia aerea inqualificabile (ora lo posso dire) mi viene detto che la batteria della mia “Ferrari”, che ha il voltaggio ammesso, non può essere portata in volo, perché ha uno sticker con scritto e-bike… e sorpresa! Dopo tanti anni e tanti viaggi… non si vola!’