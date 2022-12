Nuovo bonus da 100 a 300 euro per questi cittadini italiani: come averlo

By

Ecco in cosa consiste il nuovo bonus da 100 a 300 euro previsto per alcune famiglie italiane. Ecco come presentare la richiesta.

La crisi prosegue e con lei le tante iniziative a sostegno per gli italiani. Arrivano ora dei bonus importantissimi, desiderati da tantissimi cittadini sempre più in difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Continuare a leggere il nostro articolo per scoprire tutto su questi due nuovi bonus che stanno facendo gola a moltissimi italiani.

Cos’è il Bonus da 100 a 300 euro

La crisi che stiamo vivendo ha indotto il Governo ha ideare numerosi bonus che potessero in qualche modo sostenere i cittadini in difficoltà.

Ed è in questo contesto che nasce un nuovo sostegno per gli italiani. Si tratta di un agevolazione pensata per alleggerire il pagamento mensile delle bollette e di un altro che, invece, sosterrebbe gli italiani con il pagamento dei rifiuti.

Ma chi può richiedere questi bonus importantissimi, che farebbero fare una boccata di respiro agli italiani? Uno dei requisiti fondamentali è che la famiglia richiedente non abbia un reddito annuale superiore ai 6000 euro.

Il requisito sul reddito si sposta fino a 7560 euro, se all’interno del nucleo è inserito anche un anziano di età superiore ai 67 anni.

I bonus previsti sono vari e cambiano in base alla fascia nella quale ci si inserisce. Eccole di seguito:

i nuclei unipersonali ricevono 100 euro ;

; i nuclei costituiti da due persone 150 euro ;

; i nuclei formati da tre persone 200 euro ;

; i nuclei di quattro persone 250 euro ;

; e infine i nuclei composti da cinque o da più persone 300 euro.

Ma come possono fare gli italiani a richiedere questo bonus? Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprirlo.

Ecco come richiederlo

Sono sempre di più gli italiani che si chiedono come si potrebbe ricevere direttamente uno dei bonus che vi abbiamo appena elencato.

E’ fondamentale essere residenti all’interno del Comune di Aversa, un paese di 49784 abitanti, situato all’interno della provincia di Caserta, in Campania.

Tutti coloro che non risiedono in questo Comune, quindi, non potranno sfortunatamente richiedere il bonus. E’ importante essere cittadini di questo Comune, perché l’idea di questo meraviglioso bonus non parte dal Governo, bensì dal Comune stesso.

Per richiedere il bonus, in ogni caso, vi consigliamo di mettervi in contatto con il Comune di Aversa e in particolare con l’ufficio delle Politiche Sociali. Questo mette a disposizione dei cittadini vari servizi ed è sempre quello che si occupa dei nuovi bonus.

Dopo esservi messi in contatto con l’ufficio per richiedere tutte le informazioni riguardo questi bonus, potrete presentare la domandina. Nel caso in cui risultaste idonei, ricevereste una delle varie agevolazioni previste direttamente sul vostro conto.

Naturalmente, la cifra del bonus varierà in base al vostro reddito e alla quantità di soggetti all’interno del vostro nucleo familiare. E voi cosa ne pensate di questi nuovissimi bonus voluti dal Comune di Aversa? Fateci sapere tutto e continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti.