Dieta dell’estate: i 6 alimenti che idratano più dell’anguria e che aiutano a mantenersi in forma anche nei periodi più caldi dell’anno dove è importantissimo assumere liquidi durante l’arco della giornata.

Soprattutto nel periodo estivo la corretta alimentazione resta alla base per non correre rischi in questi mesi caratterizzati dal forte caldo, minaccia reale soprattutto per le persone anziane che si devono proteggere più delle altre. Uno dei segreti che aiuta a mantenere un giusto equilibrio è sicuramente quello dell’idratazione del nostro corpo che non si ha solo bevendo.

Ma anche consumando particolari alimenti che ci aiutano a mantenere un giusto equilibrio per il nostro organismo. Come confermano vari studi possiamo ribadire l’importanza di una corretta idratazione del corpo che ci aiuta a vivere meglio e più a lungo lontano da malattie. Per aiutarci, oltre a bere tanta acqua, bisogna anche consumare frutta e verdura nelle giuste quantità. Andiamo a scoprire le alternative alla dieta dell’anguria.

Dieta dell’estate: cosa mangiare per idratarsi bene

Non esiste infatti solo l’anguria per idratare il nostro organismo nel modo giusto, perché esistono altri dei alimenti che sono composti di tanta acqua, oltre la soglia del 91% presente nell’anguria. Andiamo a scoprire quali sono. In primo luogo troviamo i cetrioli che contengono tanta acqua (uno per 1 bicchiere d’acqua) e anche vitamina k che aiuta la coagulazione del sangue (qui abbiamo descritto una nuova cura che ci protegge da alcune malattie).

Inoltre questo ortaggio ha solo 45 calorie, ottimo quindi per una dieta estiva. Al secondo posto troviamo le zucchine, che contengono il 95% di acqua, quindi ideali per questo periodo dell’anno. Anche perché contengono vitamina C e grazie alle loro funzioni antiossidanti proteggono dal cancro. Un consumo di zucchine garantisce anche soglie di magnesio e vitamina B.

Al terzo posto di questa classifica troviamo i pomodori, che rimangono tra gli alimenti più consumati in estate. Con il 94% di acqua riescono a garantire una buona idratazione e tanti effetti benefici per il nostro organismo grazie alla funzione antiossidante proteggendo anche da malattie cardiache e neurologiche come Parkinson o Alzheimer.

Gli alti alimenti che favoriscono una buona idratazione

Gli altri tre alimenti che favoriscono una buona idratazione sono i cavoli ma anche i funghi e le fragole, tutti composti da alte quantità d’acqua garantendo anche funzioni importanti per l’organismo in quanto a difesa di malattie e presenza di varie vitamine fondamentali per il nostro corpo. Forse rispetto alle fragole e i cavoli, i funghi rappresentano un prodotto più autunnale.

Mentre le fragole, con il loro 92% di acqua garantiscono una corretta idratazione superando la soglia dell’anguria che come abbiamo detto di ferma al 91%. Consumare tutti questi alimenti nel periodo estivo ci aiuta ad idratarci e come abbiamo avuto modo di vedere, ci proteggono anche da cancro ed altre malattie (qui invece abbiamo descritto un altro problema fisico molto diffuso e i rimedi per proteggere il nostro organismo).

Di norma è sempre consigliabile consumare frutta e verdura in tutte le stagioni, ma soprattutto d’estate facciamolo di più per non correre nessun rischio per la nostra salute.