Tumore al seno metastatico, una nuova cura riduce il rischio di morte

Il tumore al seno metastatico è la forma più aggressiva della neoplasia, ma la continua ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci aumentano la possibilità delle pazienti di sopravvivere alla malattia.

I risultati dei più recenti studi hanno dimostrato che c’è un anticorpo monoclonale che riduce significativamente il rischio di progressione della malattia o di morte rispetto alla chemioterapia standard nelle pazienti con tumore della mammella metastatico.

La nuova cura per il tumore al seno metastatico

La terapia con trastuzumab deruxtecan, un anticorpo monoclonale farmaco-coniugato, rappresenta un importante passo avanti nel trattamento del tumore al seno metastatico. Questo farmaco è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) e può ora essere utilizzato per trattare una vasta gamma di tumori solidi avanzati che esprimono alti livelli della proteina HER2 (HER2-positivi). La sua approvazione rende il trastuzumab deruxtecan la prima terapia oncologica di questo tipo, un “tumor agnostic” che può essere utilizzato indipendentemente dal tipo di tumore specifico.

L’anticorpo si lega ai recettori HER2 sulle cellule tumorali, impedendo loro di crescere e stimolando le cellule immunitarie a attaccare le cellule cancerose. Nel caso del trastuzumab deruxtecan, il trastuzumab è chimicamente legato al farmaco chemioterapico deruxtecan. Il trastuzumab agisce come un “corriere di consegna”, indirizzando il farmaco alle cellule tumorali con recettori HER2 sulla loro superficie. Una volta che il trastuzumab si lega al recettore HER2, il farmaco completo viene introdotto nella cellula e il suo carico, il deruxtecan, viene rilasciato per uccidere la cellula cancerosa.

I vantaggi rispetto alla chemioterapia

I risultati degli studi clinici hanno dimostrato che il trastuzumab deruxtecan riduce significativamente il rischio di progressione della malattia o di morte rispetto alla chemioterapia standard nelle pazienti con tumore della mammella metastatico Her2-low e Her2-ultralow. Nonostante gli effetti collaterali segnalati, tra cui una polmonite interstiziale, l’efficacia del farmaco è stata evidente in diverse tipologie di tumori, aprendo nuove prospettive di trattamento per le pazienti.

In Italia, nel 2023, sono stati registrati 55.900 nuovi casi di carcinoma mammario. La precisione nella determinazione dello stato di HER2 è fondamentale per guidare le decisioni terapeutiche, e la collaborazione tra oncologi e patologi è essenziale per definire il profilo molecolare dei pazienti. Il trastuzumab deruxtecan è stato approvato a livello europeo e ha ricevuto l’approvazione per il rimborso in Italia, aprendo nuove possibilità di trattamento per le pazienti affette da questa forma di neoplasia metastatica al seno.