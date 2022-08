Crotone, esplode un container su un rimorchiatore: tre morti

By

Le vittime sono tutte membri dell’equipaggio della nave. Ci sarebbero due feriti e diverse fonti parlano anche di alcuni dispersi.

L’imbarcazione, battente bandiera straniera, è impegnata a largo della costa di Crotone in attività alle piattaforme per l’estrazione di gas metano.

Esplosione al porto di Crotone, le cause ancora tutte da accertare

La tragedia è avvenuta intorno alle 17:30 sul molo Giunti, nel porto di Crotone dove il rimorchiatore Asso Malakal Harbor è ormeggiato. Sulla piccola nave erano presenti diverse persone. Dai primi rilievi e dalle prime dichiarazioni dei testimoni, l’esplosione è avvenuta all’interno dell’imbarcazione, sembrerebbe a poppa.

Le cause della deflagrazione non sono ancora chiare ma pare che sia scoppiato un incendio durante le operazioni di saldatura del container esploso. Il boato dell’esplosione è stato avvertito nei quartieri vicini al porto. I morti accertati sono tre, tutti membri dell’equipaggio e nessuno di nazionalità italiana.

Due dei corpi sono stati scaraventati dalla onda d’urto dello scoppio sulla banchina del porto dove i soccorsi li hanno recuperati. Mentre la terza vittima mortale è stata ritrovata in mare. Ci sono almeno due feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni e l’altra persona, soccorsa in stato confusionale, ha riportato ferite più lievi ed è sotto osservazione.

In un primo momento si è parlato anche di quattro dispersi. Ma è stato accertato che i quattro membri dell’equipaggio che mancavano all’appello erano scese dall’imbarcazione prima dell’esplosione e sono state successivamente rintracciate.

Sul luogo, coordinate dal Comandante Giuseppe Bennardo sono intervenuti quattordici unità e cinque mezzi dei vigili del fuoco, incluso un’autobotte e un’autoscala. In coordinazione con i pompieri anche la Capitaneria di Porto di Crotone, i militari dell’arma dei Carabinieri e i soccorsi del 118 per gestire l’emergenza.

Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere tutti i dettagli necessari per accertare le cause all’origine dell’incendio e definire le eventuali responsabilità.

Il messaggio di cordoglio del Presidente della Regione

Il Presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime.

Intervenendo con un post su Twitter, il Governatore esprime tutto il suo dispiacere per le persone che hanno perso la vita nell’esplosione sul rimorchiatore e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per soccorrere le vittime e gestire l’emergenza.

“La Regione Calabria esprime cordoglio alle famiglie delle vittime. Grazie ai soccorritori e ai Vigili del fuoco per il loro prezioso intervento” scrive il Governatore.