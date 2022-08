Videocassette, queste oggi valgono un mucchio di soldi: sicuramente le conservi ancora

By

Probabilmente, conservi ancora delle vecchie videocassette. Oggi è giunto il momento di tirarle fuori perché alcune valgono tantissimo. Vediamo quali.

Probabilmente appartieni a quella categoria di persone che collezionava videocassette e, quindi, non le hai buttate via e hai fatto bene.

Le videocassette del passato

Basta aprire internet per scoprire ogni giorno, delle strategie per diventare ricchi. Stavolta, per qualcuno, potrebbe rivelarsi un’impresa facile. In particolare, i collezionisti di videocassette.

Proprio le videocassette, strumento di intrattenimento precursore del Dvd e degli attuali canali on demand, potevano essere lette da videoregistratori ingombranti. Questi ultimi, spesso e volentieri si inceppavano portandoci a compiere l’ingrato lavoro di dover riavvolgere il nastro. Sulle videocassette si imprimevano i ricordi familiari, si registravano spezzoni di filmati dalla tv, erano una sorta di hard disk d’altri tempi.

Nate all’inizio degli anni ’70, le videocassette si noleggiavano, si chiedevano in prestito o si prestavano ed erano un modo come un altro per trascorrere una serata diversa con gli amici. Alcuni titoli, potrebbero fruttare a chi le possiede, molti soldi. Vediamo quali sono.

I titoli da cercare

In particolare, una videocassetta potrebbe fruttare bei soldini a chi l’ha conservata. Anche se oggi vengono considerate obsolete ed il videoregistratore è stato dismesso nella maggior parte delle case, qualcuno potrebbe aver conservato in soffitta le videocassette.

Perciò, meglio che vada a cercare un titolo che potrebbe valere molti soldi, ben 12000 euro. Il titolo in questione è La Bella e La Bestia, il cartone animato della Disney che venne proiettato nelle sale per la prima volta nel 1991. In particolare, quella ricercata dai collezionisti è la prima edizione del cartone animato che viene considerata estremamente rara. Ecco giustificato il perché alcune persone siano disposte a spendere tanto.

Se l’hai trovata nel tuo archivio, non ti resta che scattargli delle belle foto e metterla in vendita su siti come eBay, una delle piattaforme più frequentate dai collezionisti. Su etsy, ad esempio, c’è un utente che l’aveva messa ad 8000 euro.

Per verificare se la tua videocassetta del cartoon Disney è originale dovrai verificare se c’è il bollino olografico sul fianco che ne attesta l’autenticità. Il guadagno aumenta se la videocassetta è tenuta bene, in una confezione che non presenta segni di usura.

Bisogna tenere a mente che il collezionismo delle videocassette dei classici Disney al momento, è riservato ad una piccola nicchia di persone ma è destinato a crescere.