Croazia in semifinale, Brasile Ko ai rigori

E’ la Croazia di Luka Modric la prima semifinalista del mondiale in Qatar, il Brasile fatica a trovare spazi e trova il gol del vantaggio al minuto 105 con Neymar, la Croazia al 116esimo pareggia con Petkovic ed ai rigori eliminata la nazionale di Tite.

Delusione immensa per i brasiliani che ancora una volta falliscono il grande appuntamento con il mondiale, Croazia che ancora una volta si dimostra squadra solida e spietata, ora sfiderà la vincente del match tra Argentina ed Olanda.



La Croazia di Dalic fa l’impresa ed elimina la favorita assoluta per questo campionato del mondo, partita tatticamente perfetta di Modric e compagni che tengono difensivamente limitando al massimo lo straordinario attacco verdeoro, come nel 2018 i croati superano ottavi e quarti ai rigori ed ora sognano di arrivare per la seconda edizione consecutiva in fondo al torneo.

Ennesima grande delusione per Neymar e compagni che falliscono ancora una volta il grande appuntamento e salutano il mondiale ai quarti di finale.

Il gol di Neymar al minuto 105 aveva illuso tutti, la Croazia però ha dimostrato di crederci fino alla fine trascinando la partita ai rigori.

Dal dischetto decisivi gli errori di Marquinhos e Rodrygo, è la Croazia a volare in semifinale.

Festeggia la Croazia che vola in semifinale, Brasile eliminato dal mondiale

partita brutta e bloccata per 90 minuti con il Brasile che non riesce a costruire azioni pericolose e nelle poche occasioni in cui va al tiro trova davanti un muro chiamato Livakovic.

Al 20′ è Vinicius ad andare al tiro ma il suo destro non gira e diventa un semplice passaggio per il portiere croato.

Al 47′ la Selecao sfiora il vantaggio con Livakovic che salva su quello che sarebbe stato un clamoroso autogol di Sosa.



Nel secondo tempo i croati si abbassano ancora di più ed il Brasile non trova il guizzo vincente nonostante i cambi di Tite che inserisce Antony e Rodrygo al posto di Raphinha e Vinicius.

Il muro croato crolla nel recupero del primo tempo supplementare quando Neymar triangola con Paqueta, supera Livakovic e fa esplodere di gioia il pubblico brasiliano per l’1-0.

La Croazia si butta in avanti ed al minuto 118 trova il gol del clamoroso pareggio con l’unico tiro della sua partita: Orsic sfonda sulla sinistra e mette al centro per Petkovic che con il sinistro sfrutta una deviazione sfortunata di Marquinhos e supera Alisson.

Dal dischetto i croati fanno 4 su quattro, sbagliano invece Rodrygo e Marquinhos: altra notte drammatica per il calcio brasiliano, la Croazia invece esulta e vola in semifinale dove affronterà la vincente del match di stasera tra Argentina ed Olanda.