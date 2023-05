Cosa si sono detti Zelensky e Sunak all’incontro di Londra

Il presidente dell’Ucraina, Volodymir Zelensky, è volato a Londra per incontrare il primo ministro britannico Rishi Sunak. Una visita a sorpresa dove i due si sono scambiati parole di stima e hanno parlato dei progetti futuri tra i due paesi.

L’incontro tra il leader ucraino e il primo ministro è avvenuto ai Chequers, la residenza ufficiale di campagna di Sunak.

Dopo le visite in Francia, Berlino e a Roma, questa mattina a sorpresa il presidente dell’Ucraina, Volodymir Zelensky, è volato a Londra per un incontro con il primo ministro britannico Rishi Sunak.

Si tratterebbe del primo leader a livello internazionale a essere ospitato nella residenza ufficiale del primo ministro. Il velivolo di Zelensky è atterrato nei giardini della grande proprietà di Chequers.

I due si sono stretti in un abbraccio poco prima di iniziare il loro colloquio. Si sono scambiati parole di stima e hanno parlato dei progetti futuri tra i due paesi.

Queste le parole del presidente ucraino rilasciate questa mattina poco prima di incontrare Sunak con il quale si prevede vi saranno negoziati importanti.

Nell’incontro di questa mattina tenutosi nella residenza ufficiale di campagna del primo ministro Sunak, quest’ultimo ha accolto a braccia aperte il presidente ucraino Zelensky. Quest’ultimo ha ringraziato il leader britannico per il sostegno militare fornito a Kiev in tutti questi mesi.

Queste le parole rilasciate da Sunak all’interno della residenza di Chequers. Inoltre, i due paesi hanno fatto sapere di essersi messi a lavoro per la creazione di una coalizione per i jet da guerra da fornire all’Ucraina.

Sunak ha comunicato anche che quanto prima avrà inizio l’addestramento dei piloti di Kiev per i caccia F-16, all’interno di un programma annunciato a febbraio dal Regno Unito.

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2023