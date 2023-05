Incidente sul lavoro a Suzzara: un’operaia di 60 anni è morta in fabbrica

Ancora una morte bianca, e sul lavoro. Questa volta è accaduto in un’azienda di carpenteria in provincia di Mantova. La vittima è un’operaia di 60 anni che è rimasta colpita da un oggetto.

La donna è stata colpita da un oggetto mentre si trovava davanti ad un macchinario. Ancora in corso la ricostruzione della vicenda.

Operaia morta in fabbrica

Una dinamica ancora tutta da ricostruire quella che, purtroppo, ha visto come vittima sul lavoro una donna di soli 60 anni. Lavorava alla “Bcl” di Suazzara, in provincia di Mantova, azienda che si occupa di stampa e saldatura di lamiere.

Un’azienda di carpenteria leggera che, però, per la donna è stata fatale. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente ma, stando alle prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colpita da un oggetto mentre stava lavorando, nel pieno del processo produttivo in corso di un macchinario.

Attualmente, presso l’azienda dove la donna è deceduta, sono in corso gli accertamenti delle Forze dell’ordine quanto l’ispezione dei tecnici della Medicina del lavoro dell’Ats Val Padana. La Bcl, l’azienda dove l’operaia 60enne lavorava, è specializzata in carpenteria leggera, in produzioni metalliche e nello stampaggio e saldatura di lamiere a freddo.

Quando gli altri operai si sono accorti di ciò che era successo e dell’incidente, non hanno esitato un attimo a chiamare il 118 quanto anche i Vigili del Fuoco. Immediatamente arrivato sul posto anche un elisoccorso, ma tutto inutilmente: per la donna non c’era più nulla da fare, perché morta sul colpo.

Colpita da un oggetto caduto da un macchinario

Come dicevamo, sono ancora in corso rilievi ed accertamenti per capire l’esatta dinamica dell’incidente e come sia stato possibile che la donna sia rimasta colpita dalla caduta di questo oggetto, mentre era in corso il processo di produzione di un macchinario. La dinamica andrà definita dai tecnici dell’Ats, che sono intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri della compagnia di Gonzaga e ai Vigili del fuoco di Mantova.

L’incidente è avvenuto questa mattina anche se la notizia è stata diffusa solo poche ore fa. A nulla è servito l’intervento dei medici quanto anche dell’elisoccorso arrivato sul posto insieme all’ambulanza del 118: la donna era già morta sul colpo.

Continua, così ad allungarsi la lista degli operai morti sul luogo di lavoro. Una lista di morti bianche che sembra non voler mai trovare la parola “fine”. Una donna, oggi, di soli 60 anni è deceduta mentre era sul posto di lavoro, colpita da un oggetto caduto nel pieno del processo di lavorazione di un macchinario. Come dicevamo, la dinamica è ancora tutta da chiarirsi e saranno i rilievi delle Forze dell’ordine quanto anche quelli dei tecnici dell’Ats a chiarire come la donna sia deceduta.