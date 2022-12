Cosa nasconde il gesto di Anna Oxa “contro” Giovanna Civitillo

Anna Oxa parteciperà a Sanremo nel 2023, ma la sua presenza è già preceduta da una polemica, che riguarda il suo rifiuto a Giovanna Civitillo. Ecco cos’è accaduto.

Dove c’è Anna Oxa in Rai c’è polemica, ormai è chiaro. Dopo quello che accadde a Ballando con le stelle nove anni fa, nessuno si sarebbe aspettato di rivedere la cantante su Rai 1, eppure sta per accadere: nel 2023 tornerà a calcare dopo 12 anni il palco dell’Ariston. Ma attenzione: la bufera attorno a lei si sta già formando.

Anna Oxa a Sanremo 2023

Non esiste Sanremo senza almeno una polemica. Ma quest’anno la kermesse si è superata, perché la polemica è iniziata prima di lei. E, anche questa volta, riguarda Anna Oxa. Diciamo volutamente anche questa volta perché non è la prima volta che a questo nome viene accostato quello della Rai e a loro viene accostata poi la parola diatriba.

Per comprendere meglio, dobbiamo tornare indietro nel tempo a nove anni fa per essere precisi. Era novembre, la cantante era nel cast di Ballando con le stelle. Era in corso la quinta puntata e, al netto delle “mini-critiche” che aveva ricevuto già nella puntata precedente sulla poca leggerezza con cui aveva preso il programma, il suo percorso sembrava andare come doveva andare, senza troppi intoppi.

A innescare la miccia fu un tweet sarcastico di Ivan Zazzaroni, uno dei giurati, sulle filosofie di vita della Oxa (tra cui il veganesimo, tanto per citarne uno). A trasformare quella scintilla in fuoco poi ci aveva pensato la maestra di ballo Sara di Vaira – in coppia all’epoca con Gigi Mastrangelo – che aveva lamentato una differenza di trattamento tra la sua coppia e quella composta dalla cantante e Samuel Peron. Il succo del discorso era che secondo lei i giudici erano troppo concentrati a comprendere come Anna preparasse le sue performance, cosa che invece agli altri non era mai richiesta. Da lì, l’ira funesta della Oxa, che iniziò a ricevere fischi dal pubblico per poi abbandonare il palco.

Ma non finisce qui, perché proprio dietro le quinte a rincarare la dose ci aveva pensato un altro episodio, che la stessa Anna Oxa aveva denunciato dopo essere rientrata in studio: “Questa non è un’arena, io sono stata attaccata anche dietro le quinte. Io faccio il mio lavoro, sono stata chiamata perché si voleva questo, non mi sono mai paragonata ad altri personaggi che sono qui nello stesso luogo. Non voglio che nessuno si permetta di mettermi in bocca parole che non ho detto. L’aggressione l’ho avuta io. Per cortesia, quando avete chiarito cosa è accaduto e perché, se ho fatto qualche errore, vorrei che mi faceste capire dove”. Alla fine si scoprì che era stata Lea T. ad aggredirla verbalmente dietro le quinte. La modella aveva tentato di scusarsi, ma ormai tutto sembrava irrecuperabile: la situazione era precipitata irrimediabilmente.

La permanenza di Anna Oxa all’interno del programma era quindi già visibilmente sul filo del rasoio, ma nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto pochissime settimane dopo: solo un paio di puntate dopo, infatti, la cantante si farà male. Proprio la prima volta che dirà addio ai piedi scalzi che avevano caratterizzato la sua permanenza all’interno dello show del sabato sera in favore dei tacchi, subirà un infortunio che la porterà a dover fare degli accertamenti che condurranno poi alla diagnosi di lesione del legamento.

Ebbene, fin qui tutto relativamente bene, nel senso che quando si danza l’infortunio è dietro l’angolo. Il problema è che la Oxa circa sei anni dopo, nel 2019 cioè, ha pensato bene di fare causa alla Rai. A rivelarlo è stata lei stessa all’epoca: “Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando con le stelle, la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa solo nel 2019, perché comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano. Questa come la chiamate: non violenza? Ma io sono tranquilla, faccio la mia arte, la gente mi segue lo stesso”.

Oggi, tre anni dopo, però, l’artista è pronta a tornare in Rai, questa volta per calcare il palco di Sanremo, con sommo stupore di una grossa fetta di pubblico che mai avrebbe immaginato che, con un contezioso aperto, sarebbe successo. Ma. com’era facilmente immaginabile, questo sta accadendo non senza innescare ulteriori polemiche.

Il rifiuto a Giovanna Civitillo

L’ultima – ultima di una lunghissima serie, precisiamolo, perché le sue partecipazioni ad oggi sono 14 senza considerare quella del 2023, che sarà appunto la 15esima – partecipazione di Anna Oxa al Festival di Sanremo risale a 11 anni fa. Era il 2011 e la cantante calcò il palco dell’Ariston con il brano La mia anima d’uomo. All’epoca non c’erano ancora stati Ballando con le stelle, le polemiche, l’infortunio. Non era ancora accaduto nulla di tutto quello che l’ha portata poi ad aprire nel 2019 un contenzioso con la Rai.

Oggi è pronta a rimettersi in gioco, ancora una volta, e così nel 2023 salirà nuovamente sul palco di Sanremo con Sali (Canto dell’anima). Il problema però è questo: in quanto concorrente della kermesse, la Oxa è stata rintracciata da Giovanna Civitillo – che attualmente sta ricoprendo in ruolo di inviata de La vita in diretta – che avrebbe voluto farle qualche domanda sulla sua imminente partecipazione, così come aveva fatto prima e dopo con altri Big in gara.

Anna Oxa, però, ha pensato bene di negare l’intervista alla moglie di Amadeus. Alla domanda di quest’ultima “Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?”, la cantante non ha neanche risposto, si è limitata ad accarezzare la mano della Civitillo e ad accennare un sorriso ed è andata via. A quel punto l’inviata ha tentato di ironizzare sull’accaduto, dicendo, visibilmente imbarazzata: “No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora”.

Anche il conduttore in studio, Alberto Matano, è intervenuto: “Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?”. Interessante la risposta di Guillermo Mariotto – che ricordiamo essere anche il giudice di Ballando con le stelle – che ha immediatamente aggiunto: “Se risponderà la prossima volta? Mai. Le divinità non sono tenute a rispondere ai mortali. (…) E lei viene da un Olimpo che non tutti conosciamo. Com’è andata quando lei era a Ballando con le Stelle? Oddio è successo di tutto. Di tutto e anche di più”.

Ovviamente la replica della diretta interessata non si è fatta attendere e subito è comparso un messaggio del suo entourage Oxarte: “Anna Oxa non doveva rilasciare interviste. È stata a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e fare una foto. Tutto questo a titolo gratuito. Lo sanno tutti che a differenza di altri artisti che non sono in causa con la Rai non avrebbe potuto avere libertà di rispondere. Pertanto si è scelto di evitare sapendo che in Rai c’è una parte non favorevole“.

Addirittura nel lungo post-comunicato si parla di “stampa diffamatrice che strumentalizza qualsiasi cosa facendo violenza ai diritti umani, ledendo la dignità, l’onore e la reputazione della persona“ e di qualcuno che starebbe “subendo la presenza di Anna Oxa in Rai“.

Senza addentrarci in questo discorso, che nasconde non poche insidie, in ogni caso quello che è chiaro e che ci interessa oggi è che la cantante non può e non vuole rilasciare interviste semplicemente a causa del suo contenzioso con la Rai e che quindi il suo non voleva essere assolutamente uno sgarbo a Giovanna Civitillo, né tantomeno alla Vita in diretta. Ricordiamo che in ogni caso il Giudice Papetti nell’udienza del 13 Dicembre 2022 ha rinviato la causa della Oxa all’8 maggio 2023.