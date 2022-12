Il Covid lo aveva colpito qualche giorno fa e, oggi, ancora non lo abbandona. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è ancora lievemente positivo al virus. Quali sono le sue condizioni.

In occasione del saluto , in vista delle feste di Natale, alle missioni militari all’estero, Mattarella era ancora in videocollegamento.

Covid: Mattarella ancora positivo

Rammaricato per non esser lì, dal vivo, presente con loro, per augurare alle Forze delle missioni militari italiane, Mattarella è ancora in videocollegamento. Il Covid, al quale era risultato positivo la scorsa settimana, non accenna a voler lasciare il suo organismo.

Il Presidente sta bene, ma è ancora positivo. “Per quanto ancora lievemente, sono tuttora positivo al Covid” – afferma Mattarella, quasi a scusarsi per la sua assenza. Il videocollegamento per i consueti auguri per le feste natalizie, è solo un impedimento minimo per la prima carica dello Stato.

Nonostante tutto, Mattarella non ha voluto rinunciare a questo suo appuntamento con il comando delle Missioni Italiane impegnate all’estero. Appuntamento considerato dallo stesso Presidente di vitale importanza per la Repubblica, come da lui stesso più volte affermato.

Il ringraziamento a tutti i militari impegnati in queste missioni e, soprattutto, per il loro operato svolto che “contribuisce al mantenimento della stabilità e della pace”, come dichiarato dal Presidente.

“L’Italia è orgogliosa delle sue Forze Armate” – conferma con gioia, esprimendo, ancora una volta, la riconoscenza per tutto ciò che fanno e per le loro azioni militari e sociali che svolgono nelle varie parti del mondo nelle quali sono ubicate.

Mattarella ha, inoltre, ringraziato ed apprezzato il riconoscimento che, ogni giorno, lui stesso e lo Stato italiano ricevono dalla e nella Comunità Internazionale “per la capacità dei nostri militari all’estero nelle missioni che svolgono”, ma anche per la loro capacità di comprendere il territorio e per il loro rapportarsi con le varie popolazioni dove si trovano.

Gli auguri alle Forze armate in videocollegamento

I ringraziamenti di Mattarella non sono stati, soltanto, per tutti i militari che sono impegnati nelle missioni all’estero, ma anche e soprattutto ai loro familiari che, sempre, sono il loro supporto in questa importante missione che i loro congiunti svolgono per l’Italia a livello internazionale.

La ancora lieve positività al Covid, dicevamo, non ha permesso al Presidente Mattarella di esser presente a questo tradizionale scambio di auguri. “Volevo evitare il rischio di trasferirlo al Ministro e ai vertici delle forze armate” – rivolgendosi anche al Ministro della Difesa, Crosetto, lì presente.

La positività al Covid che Mattarella si porta dietro dallo scorso 11 dicembre non è ancora del tutto passata. All’inizio del periodo di contagio, il Capo dello Stato aveva, anche qualche linea di febbre, prontamente curata e poi passata, ma per il resto è sempre stato asintomatico ed ha continuato a svolgere il suo lavoro come sempre, anche rimanendo isolato nel suo appartamento al Quirinale.

Oggi, il suo videocollegamento che ha permesso di capire quali erano le sue condizioni, ancora purtroppo di positività. Ma sta bene e continua ad essere asintomatico.