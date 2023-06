Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato una legge che sospende il limite del debito nazionale fino al 1° gennaio 2025, al fine di evitare il primo default degli Stati Uniti. L’accordo bipartisan è stato raggiunto tra la Casa Bianca e i Repubblicani della Camera, dopo giorni di negoziati controversi.

La sospensione del limite del debito che è slittata al 2025 scaccia la l’ombra di una catastrofe che sarebbe stata provocata dal default e, ora, le autorità statunitensi avranno il tempo di elaborare una strategia, che dovrà essere focalizzata a dare stabilità a lungo termine, dopo le elezioni presidenziali del prossimo anno. La legge fissa un tetto anche alle spese non di difesa ed espande i requisiti di lavoro per alcuni beneficiari di buoni pasto e recupera alcuni fondi per gli aiuti Covid-19 oltre che ovviamente fissare il tetto del debito.

Biden ha firmato la legge sul limite del debito Usa

La legge sul tetto del debito Usa è stata approvata dalla Camera dei Rappresentanti mercoledì sera e dai legislatori della Camera alta giovedì sera con uno schiacciante sostegno bipartisan. La tempistica per l’approvazione della legge era estremamente stretta e ha esercitato una forte pressione sulla leadership di entrambi i partiti.

Dopo essere stato approvato, l’accordo sul limite del debito degli Stati Uniti ha suscitato diverse reazioni, sia da parte dell’estrema sinistra che da quella destra. Tuttavia, alla fine ha ottenuto il sostegno di molti legislatori differenti alpartenenti ad entrambi gli schieramenti, molti dei quali dell’ala dei moderati.

Biden ha sottolineato l’importanza di prevenire il primo default degli Stati Uniti e di proteggere i progressi economici faticosamente raggiunti.

Nel discorso alla nazione tenuto dallo Studio Ovale, il leader dei democratici ha sottolineato che l’accordo è stato fondamentale per evitare una possibile catastrofe economica globale. Biden ha anche sottolineato che gli Usa hanno dimostrato ancora una volta la sua determinazione a rispettare i suoi impegni e a fare ciò che è giusto per il suo popolo.

In sintesi, l’accordo sul limite del debito Usa ha ricevuto un sostegno bipartisan significativo e ha dimostrato l’importanza di proteggere la stabilità economica del paese. La decisione dei senatori di entrambe le parti di votare a favore dell’accordo è stata lodata dal presidente Biden, che ha sottolineato la necessità di rispettare gli obblighi finanziari del paese e di proteggere i progressi economici ottenuti.

Non è stata una decisione semplice e senza intoppi ma la gravità della situazione e la prospettiva di una crisi generata dal default ha generato un inedito dialogo focalizzato alla risoluzione delle controversie, lasciando da parte le ideologie politiche differenti.

Biden ha dichiarato venerdì che l’accordo raggiunto è stato fondamentale e rappresenta un’ottima notizia per il popolo statunitense. Secondo il Presidente, nessuna delle parti coinvolte ha ottenuto tutto ciò che voleva, ma ciò che è importante è che il popolo americano ha ottenuto ciò di cui aveva bisogno ovvero scongiurare una crisi senza precedenti.

In una dichiarazione rilasciata il giorno successivo, la Casa Bianca ha espresso gratitudine per la collaborazione dei leader democratici e repubblicani al Congresso. La Casa Bianca ha anche condiviso un video su Twitter che mostra il Presidente Biden mentre firma il disegno di legge nell’ufficio ovale della Casa Bianca.

L’accordo raggiunto rappresenta un importante passo avanti per gli Stati Uniti, che hanno evitato il pericolo di un default sul loro debito. Il Congresso ha approvato il disegno di legge che aumenta il tetto del debito. Questo ha rassicurato i mercati finanziari e ha evitato conseguenze negative sull’economia globale.

Il Presidente Usa Biden ha annunciato con soddisfazione la salvaguardia della previdenza sociale, Medicare e Medicaid, dimostrando un forte impegno verso i cittadini americani e l’adempiere all’obbligo assunto dalle autorità statunitensi nei confronti dei veterani.

La firma del disegno di legge da parte del Presidente Biden è avvenuta come specificato sopra, nello Studio Ovale della Casa Bianca. Il video che mostra il momento della firma è stato condiviso attraverso un tweet ufficiale. L’approvazione del disegno di legge è seguita alla pubblicazione, avvenuta venerdì, di forti cifre mensili sui posti di lavoro. La salvaguardia della previdenza sociale, Medicare e Medicaid rappresenta un importante passo avanti per il sostegno ai cittadini americani che necessitano di assistenza sanitaria e previdenziale, dimostrando l’attenzione del governo verso le necessità dei cittadini più vulnerabili.

Cosa poteva succedere con il default scongiurato dagli Stati Uniti

Un default degli Stati Uniti sul tetto del debito avrebbe avuto un impatto disastroso sull’economia globale, con conseguenze significative sui mercati finanziari e sull’intero sistema economico. Ci sarebbero state conseguenze a catena su altre economie globali, poiché gli Usa sono la più grande economia del mondo e un importante attore nei mercati finanziari internazionali.

Il default Usa avrebbe portato all’aumento dei tassi di interesse sui prestiti a breve termine, poiché gli investitori avrebbero richiesto un rischio maggiore per prestare denaro agli Stati Uniti. Ciò avrebbe aumentato i costi di prestito per le aziende e le famiglie, riducendo la spesa e l’investimento e potenzialmente portando a una recessione economica.

Inoltre avrebbe potuto minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario globale nel suo complesso e causare una crisi di fiducia nei mercati finanziari. Gli investitori avrebbero potuto cercare di ridurre il loro rischio eccessivo, portando a un aumento della volatilità e della turbolenza nei mercati finanziari globali, con conseguenze negative per le economie delle altre nazioni.

Un default Usa avrebbe rappresentato una minaccia per la stabilità dell’economia globale e avrebbe avuto ripercussioni negative su tutto il mondo.

Nella storia sono stati registrati diversi casi in cui i paesi non sono stati in grado di onorare i propri debiti. Ad esempio, la Grecia ha fatto default nel 2012, diventando il primo paese sviluppato a non riuscire a ripagare il proprio debito al Fondo Monetario Internazionale. La situazione è stata causata da una crisi economica che ha portato l’Unione Europea e il FMI a fornire un salvataggio finanziario. Tuttavia, i problemi economici della Grecia non sono stati risolti e il paese ha finito con il fare default.

Un altro esempio è l’Argentina, che ha fatto default nel 2001. La situazione è stata causata da un decennio di instabilità economica e politica, che ha portato a un aumento insostenibile del debito e alla mancanza di capacità del governo di onorare i propri impegni finanziari.

La Russia ha fatto default nel 1998 a causa di una crisi finanziaria scatenata da una forte caduta dei prezzi del petrolio e dalla svalutazione del rublo. La situazione ha causato una grave recessione economica e instabilità politica nel paese.

Il Messico ha fatto default nel 1982, a causa di un rapido indebitamento del paese che aveva raggiunto un livello insostenibile. Il governo ha dovuto svalutare il peso e fare default sul debito per cercare di risolvere la situazione.

Anche la Germania ha fatto default nel 1932 durante la Grande Depressione, quando il debito del paese aveva raggiunto livelli insostenibili e il governo non era in grado di onorare i propri impegni finanziari.

In generale si può affermare che i default sui debiti dei paesi possono avere conseguenze significative sull’economia globale e possono portare a una serie di problematiche globali come recessioni, instabilità politica e crisi finanziarie.