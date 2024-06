Cortisolo, occhio alla colazione: cosa mangiare per abbassarlo

Scegliere attentamente cosa mangiare a colazione è importante per il nostro organismo, specialmente per tenere a bada i livelli di cortisolo. In questo articolo diamo tutti i consigli per abbassare l’ormone dello stress e non correre rischi.

La prima colazione è certamente il pasto più importante della giornata. I nutrizionisti e gli esperti di alimentazione raccomandano sempre di non cominciare mai le attività giornaliere senza prima aver mangiato qualcosa. La colazione, infatti, consente di incamerare le energie giuste per affrontare al meglio tutti gli impegni. Tuttavia bisogna sempre stare attenti a cosa si mangia: non tutti gli alimenti sono indicati per il primo pasto della giornata. Tanto per fare un esempio, chi è soggetto a sbalzi di cortisolo deve optare per una colazione ben precisa per non correre rischi.

Anche conosciuto come ‘ormone dello stress’, il cortisolo raggiunge le sue vette più elevate proprio al mattino. Questo ormone è fondamentale per il nostro organismo: regola la pressione, equilibra il sistema immunitario e monitora i livelli di glucosio nel sangue. Al mattino abbiamo bisogno del cortisolo alto per alzarci dal letto e cominciare la giornata.

La colazione giusta per non far ‘impennare’ il cortisolo

Tuttavia, una volta che siamo in piedi il cortisolo deve tornare ai livelli normali. Se ciò non avviene è perché evidentemente stiamo vivendo un periodo di stress che fa ‘sballare’ l’ormone. Tuttavia questa anomalia prolungata può esporci a rischi tutt’altro che banali, dato che i conseguenti valori troppo alti di glicemia possono anche portare a diabete o altre patologie serie.

Ecco perché è importante ridurre il più possibile i livelli di cortisolo dopo che ci siamo alzati dal letto. Per farlo bisogna cominciare proprio dalla colazione, scegliendo con attenzione cosa mangiare e cosa invece no. Cornetto e cappuccino sarebbero proprio da evitare: questa colazione è ricca di zuccheri e causa quindi innalzamenti glicemici che elevano anche i livelli di cortisolo.

Gli alimenti giusti per tenere a bada l’ormone dello stress

Al contrario, la colazione giusta per tenere a bada i livelli di cortisolo dovrebbe basarsi su yogurt, fette integrali, frutta secca e tutto ciò che può essere non dolce ma non necessariamente salato. Se invece si gradisce qualcosa di più salato possono andare bene le uova, ovviamente senza esagerare (una o due).

Questa è la colazione giusta anche per non creare problemi al fegato, pertanto è davvero la scelta ideale per preservare il nostro organismo e fare in modo che la giornata si svolga senza sbalzi di cortisolo.