Torna la “Carta Dedicata a Te”: importo e requisiti per ottenerla

Torna anche quest’anno la carta “Dedicata a te”, una misura di sostegno economico per i nuclei familiari con basso reddito. Nata per iniziativa del governo Meloni, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, i beneficiari della carta acquisti, nel 2024, potrebbero essere oltre 1,3 milioni di persone.

Il 6 giugno prossimo l’esecutivo dovrebbe presentare ufficialmente la social card. Vediamo, nel dettaglio, a chi spetta la Carta Dedicata a Te e come farne richiesta.

Torna la Carta dedicata a Te: chi ne ha diritto

Anche nel 2024 torna la Carta Dedicata a Te, un importante strumento di sostegno economico per le famiglie italiane. L’importo della Carta Dedicata a Te sarà di circa 460 euro, con un tetto massimo che potrebbe aggirarsi intorno ai 500 euro. Questo credito può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti alimentari, benzina e abbonamenti ai mezzi pubblici. Si prevede anche uno sconto sui prodotti acquistati, che potrebbe superare il 15%.

La Carta Dedicata a Te verrà presentata ufficialmente il 6 giugno 2024, come ha annunciato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. La distribuzione della social card inizierà a luglio 2024 e le carte potranno essere ritirate presso gli uffici postali in tutta Italia.

Requisiti per i Beneficiari

La carta Dedicata a Te è destinata alle famiglie con redditi più bassi. I requisiti principali per ottenerla sono:

ISEE del nucleo familiare inferiore a circa 15.000 euro .

del nucleo familiare inferiore a circa . Iscrizione all’Anagrafe presso il Comune di riferimento.

presso il Comune di riferimento. Almeno un figlio a carico nel nucleo familiare.

Le famiglie con figli piccoli avranno priorità. I beneficiari saranno selezionati dall’Inps e dai Comuni. Saranno esclusi coloro che ricevono altre indennità economiche, come Naspi, Assegno di Inclusione o cassa integrazione guadagni. Una volta selezionati, i beneficiari dovranno ritirare la carta presso un Ufficio Postale.

Per il 2024, sono stati stanziati oltre 600 milioni di euro per la Carta Dedicata a Te. Questo importo include anche un avanzo di circa 50 milioni di euro dalla misura del 2023. Fino a 1,4 milioni di famiglie in Italia potrebbero beneficiare della social card quest’anno.