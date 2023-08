“Cortesemente…”, richiesta insolita sul portone: il messaggio del vicino è chiaro

Richiesta insolita sul portone di casa. Ecco che cosa lamenta il vicino. Il messaggio scritto su un foglio di carta, sta facendo chiacchierare il Web.

Non è facile la vita in un vicinato e lo sa bene non solo chi vive in un condomino ma anche chi ha una casa singola tra altre abitazioni private. Spesso nascono conflitti e discussioni che portano alla rottura di quell’equilibrio collettivo che è essenziale per vivere serenamente. Ecco cosa è successo proprio tra due vicini: questo l’insolito biglietto ritrovato sul portone di casa.

Litigi tra vicini: perché vivere “insieme” non è sempre una buona idea

Che tu viva in un condomino o in una villetta circondata da altre case, poco importa: se ci sono dei vicini sicuramente non c’è pace e tranquillità.

La convivenza, nel senso figurato in questo caso, del termine, non è sempre semplice soprattutto se si devono condividere spazi comuni con altri. Se vivi in un parco o in un palazzo, è probabile che alle riunioni condominiali si verifichino sempre litigi o discussioni per ragioni diverse: volume del televisore troppo alto, aspirapolvere in funzione negli orari di riposo, bambini che fanno confusione a tutte le ore.

Se vivi invece in una casa singola, una villa per esempio, confinante però con altre abitazioni, anche in questo caso è facile che sorgano conflitti tra vicini: cane che abbaia senza controllo, erba che cresce e invade gli spazi del vicino e altre problematiche di questo genere.

Non sempre il dialogo pacifico è l’opzione giusta per dipanare le divergenze. Quando il confronto verbale non sortisce alcun effetto, perché non provare allora con un biglietto? Ecco cosa un vicino ha trovato sul portone di casa.

Richiesta insolita sul portone: questo il messaggio del vicino

Avere a che fare con i vicini non è semplice. Anche se per indole sei tranquillo e pacato, alcuni sarebbero capaci di fare perdere la pazienza anche alle persone più calme del mondo. In alcuni casi, la rabbia lascia il posto al sorriso.

È il caso di questa persona che, nel leggere la richiesta insolita sul portone, un figlio scritto con poche parole, non ha potuto fare altro che sorridere. Questo il messaggio:

C’è chiaramente un errore di forma. Bastano una vocale e una consonante sbagliata e in un minuto “recinzione” diventa “recensione”. Questa foto è stata postata anche sulla pagina Instagram @cartellidivertenti dove spesso, curiosando tra i numerosi post, si possono trovare messaggi curiosi e cartelli simpatici fotografati in giro per l’Italia dalle persone.

Non sempre però i biglietti sono divertenti. Ha fatto discutere per esempio, l’avviso affisso in un negozio di tabacchi che richiedeva il pagamento di una commissione extra ai clienti che effettuano acquisti tramite POS. Richiesta illegale, ovviamente, che ha suscitato l’ira anche di un avvocato che ha postato la foto della discordia sul suo profilo social.

A proposito di legge, errore grammaticale a parte, i rami degli alberi che raggiungono la proprietà del vicino perché non adeguatamente potati, possono fare scattare una multa.

Il Codice Civile, articolo 896, prevede che se i rami del vicino invadono la nostra proprietà, si può richiedere al proprietario di effettuare la potatura ma non procedere personalmente a tagliarli. In ogni caso, ci sono delle regole da rispettare, in termini di distanze, stabiliti sempre dalla legge.

Non sappiamo se il vicino abbia provveduto a tagliare i rami che fuoriescono dalla recinzione, sicuramente però, il suo messaggio ha fatto spuntare il sorriso sul viso di tanti.