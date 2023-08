“Attenta che…”, va in ferie ma avverte la coinquilina: il messaggio inaspettato

Va in ferie ma avverte la coinquilina con un messaggio inaspettato: ecco cosa c’era scritto sul biglietto lasciato a casa.

Questa storia curiosa fa tanto riflettere. Ecco l’insolito biglietto trovato da una ragazza nella sua casa e lasciato per lei dalla coinquilina. Cosa ha scritto di così misterioso la giovane donna? Scopriamolo.

Avverte la coinquilina con un messaggio inaspettato: il contenuto

Il contenuto di alcuni biglietti può essere talvolta davvero eloquente. Lo sa bene questa giovane donna che si è ritrovata tra le mani un messaggio inaspettato scritto dalla sua coinquilina.

Che cosa ha voluto comunicare alla sua amica? Lo scopriamo insieme. Sulla pagina Instagram @cartellidivertenti le persone segnalano ad un utente anonimo, alcuni messaggi curiosi o particolari. Trattasi di avvisi affissi su cartelli attaccati sui muri dei negozi, sui cassonetti della spazzatura o come in questo caso, lasciati in cucina.

Talvolta, i messaggi lasciati altro non sono che un monito a scuotere le coscienze incivili di tanti, che incuranti del rispetto altrui, ignorano le regole di buona educazione. È il caso di un cartello affisso su un cassonetto della spazzatura con il quale si chiedeva a dei cittadini maleducati, di evitare di urinare fuori il portone di un condominio.

Altre invece, i messaggi sono simpatici e divertenti come quello scritto su un foglio affisso fuori la porta di un negozio addetto a riparazioni di ogni genere che però ha un campanello rotto che non consente ai clienti di suonare alla porta. Ritornando invece al messaggio lasciato dalla ragazza alla sua coinquilina, cosa c’era scritto sul foglio ve lo diciamo noi.

Ecco cosa c’era scritto sul foglio

Una donna lascia un messaggio inaspettato alla sua coinquilina prima di partire: qual è il contenuto misterioso? Svelato il segreto:

Ebbene sì, la ragazza ha avvertito l’amica di non lasciarsi intenerire dai dolci gattini che condividono casa con loro, perché anche se hanno mangiato, fingono di non aver ricevuto cibo!

I felini sono cacciatori per natura e anche se addomesticati, non hanno perso alcuni tratti istintivi e primordiali come per esempio, andare alla ricerca costante di prede e cibo.

Gatti furbetti: come gestirli

Chi vive con i gatti che, come tutti gli animali domestici finiscono col diventare parte integrante della famiglia, tende spesso a viziarli.

È sufficiente che solo una volta il nostro felino assaggi qualcosa di delizioso e appetitoso per le sue pupille gustative da indurlo a cercare alimenti dal sapore sempre più simile e non per forza corrispondente agli alimenti specifici che dovrebbero invece mangiare di solito.

Ma i gatti non mangiano solo perché affamati, spesso ricercano cibo anche solo per noia o stress, proprio come noi. E similmente all’uomo che cerca di nascondere i suoi “peccati di gola” così fanno anche i gatti, pronti a mangiare di nuovo se qualcuno, anche un estraneo, offre loro del cibo.

Una scorretta alimentazione può provocare non pochi problemi ai nostri amici felini: non solo aumento di peso considerevole soprattutto se il gatto è domestico e resta sempre in casa, ma anche l’insorgere di alcune patologie come il diabete. Per garantire una vita lunga e sana ai nostri amici a quattro zampe dobbiamo nutrirli in maniera corretta.

Ecco dunque il perché la donna della nostra storia ha lasciato questo messaggio curioso alla sua coinquilina: come ogni brava padrona, tiene alla salute dei suoi gatti che però sono furbi e pronti sempre a intenerire il prossimo quando non tenuti sotto controllo.