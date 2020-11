Conte firma il nuovo Dpcm: Italia suddivisa in tre fasce

Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, presentato l’altro ieri alla Camera e perfezionato dopo un lungo incontro con i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Valido da domani giovedì 5 novembre fino al 3 dicembre, prevede tre fasce di gravità con cui classificare le varie regioni: verde, arancione e rossa.

A decidere se inasprire le regole via a via che la situazione sarà monitorata sarà il ministro della Sanità Speranza, che si baserà sul documento “Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno” condiviso con le Regioni, che prevede 21 criteri di valutazione.

Dpcm 5 novembre: norme valide su tutto il territorio

Stando al testo, le norme applicate in tutta in Italia indipendentemente dalla fascia di gravità sono:

Coprifuoco anticipato alle 22

Mascherina obbligatoria

Autocertificazione per sposamenti oltre l’orario

Musei, cinema e teatri chiusi

Dad per le superiori (tranne nel caso di laboratori), obbligo di mascherina per gli alunni in presenza dai 6 anni in su

Centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi

Capienza dei mezzi pubblici e treni ridotto al 50%

Bar e ristoranti chiusi alle 18, ma aperti nei festivi a pranzo

Sospensione dei concorsi pubblici

Chiusura angoli scommesse e giochi nei bar e tabaccherie

Raccomandazione alla prudenza e alla limitazione degli spostamenti

Le restrizioni delle zone arancioni

Quando una zona viene riscontrato uno scenario di elevata gravità e un livello di rischio alto, allora diventa arancione. Lo status dura almeno 15 giorni e qui le norme aggiuntive sono:

Vietati gli spostamenti sia in entrata che in uscita dai vari territori tranne che per motivi di studio, lavoro o salute con autocertificazione

Vietati gli spostamenti tra comuni; anche in questo caso, se necessari bisogna portare con sé l’autocertificazione

Chiusura di tutte le attività che servono cibo: resta valido solo la consegna a domicilio e l’asporto fino alle 22

Cosa succede nelle zone rosse

Quando lo scenario è di massima gravità e il rischio è alto, la regione diventa rossa. Anche in questo caso, la denominazione dura due settimane. Qua vengono applicate ulteriori norme ancora più restrittive: