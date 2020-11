Conte alla Camera: presentato il nuovo Dpcm

Giuseppe Conte ha presentato alla Camera il nuovo Dpcm. Dopo un’accesa trattativa con le Regioni, sono state ufficializzate le norme anti Covid che dovrebbero entrare in vigore domani o mercoledì. Alle 17 parlerà in Senato: tenute conto di eventuali annotazioni e correzioni, dovrebbe firmare già questa sera il decreto.

Confermate le indiscrezioni e le anticipazioni che erano circolate tra ieri e stamattina: verranno applicate norme diverse a seconda della zona, al contrario di quanto richiesto da molti governatori regionali.

“Già sabato, la lettura del report settimanale sul quadro pandemico dell’Iss ha costretto a configurare un nuovo pacchetto di misure già oggi, prima del 4 novembre“: il premier ha sottolineato la necessità di un intervento immediato, ma di essere disposto all’ascolto e al dialogo con le opposizioni, che per ora hanno sempre rifiutato. Conte le ha invitate a ripensarci, sottolineando di essere sempre disponibile a un incontro, confermando però che non vuol creare confusione nei ruoli decisionali: il governo agisce in totale consapevolezza e responsabilità.

Aumentano i tamponi e i controlli, ma aumentano anche i casi in maniera incontrollata in tutta Europa. Conte ha diffuso dati ufficiali allarmanti: “È stato registrato un incremento di casi superiori ai 150 contagi ogni 100mila abitanti. A ieri in Italia c’erano 378129 contagiati in Italia, i casi sono quasi raddoppiati in una settimana. Secondo i dati dell’Iss oltre il 65% delle persone sono asintomatiche o paucisintomatiche“.

La media nazionale del codice Rt è 1,7 e in alcune Regioni è superiore. Stando all’Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute, lo Scenario 4 è ormai alle porte.

Conte: tre livelli di gravità

Non tutte le Regioni subiranno il medesimo trattamento: sono previste tre aree con altrettanti livelli di rischio e conseguenti norme sempre più restrittive. I parametri per definire i livelli sono l’indice di replicabilità del virus, i focolai e la situazione della diponibilità dei posti letto negli ospedali. Sarà il Ministero della Salute a decretare in quale livello si posiziona una determinata Regione.

La previsione è che ben 15 Regioni possano superare, nel giro di un mese, la soglia critica per quanto riguarda i reparti di terapia intensiva.

Nuovo Dpcm: norme valide per tutto il paese

Conte ha dunque presentato lo scenario futuro in merito alle regole restrittive valide in tutto il territorio nazionale:

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi (escluse farmacie, alimentari, edicole)

Chiusura dei punti scommesse

Chiusura musei e mostre

Riduzione del 50% della capienza dei mezzi

Bloccati gli spostamenti tra Regioni a rischio

Ulteriore limitazione della circolazione serale

In merito all’ultimo punto, Giuseppe Conte ha confermato il coprifuoco non specificando se ci sarà un cambio di orario. Potrebbe essere anticipato alle 21 o alle 22.