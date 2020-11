Battaglia senza esclusione di colpi tra il presidente uscente, il repubblicano Trump, e il suo sfidante, il democratico Biden. Ma ci vorrà ancora qualche giorno per sapere chi sarà il futuro presidente degli Stati Uniti. Slitta infatti lo spoglio dei voti in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, che decreteranno il vincitore assoluto. Come nel 2016, ancora una volta i sondaggi hanno fallito: i molti punti di vantaggio attribuiti a Biden si sono volatilizzati nella lunga notte elettorale. Nella rimonta Trump si aggiudica gli Stati chiave di Texas e Florida e parla di grande vittoria, mentre Biden vince in Arizona.

Affluenza record

Record di affluenza per la partecipazione al voto: con il 66,7% degli aventi diritto, è il dato più alto dal 1908. Si tratta di una mobilitazione senza precedenti, anche grazie al voto anticipato via posta. Infatti, dei circa 160 milioni di voti totali, 100 milioni sono stati voti anticipati, di cui 65 per posta. Il voto postale è stato attribuito prevalentemente ai democratici, ma ancora non ci è dato sapere con certezza quale candidato entrerà alla Casa Bianca.

Biden vince in Arizona

Per ora l’unico Stato che cambia colore è l’Arizona che si tinge di blu. Lo stato tradizionalmente repubblicano volta le spalle al Tycoon e prova con il democratico Biden. L’unica volta dal dopoguerra in cui l’Arizona si era espressa a favore di un democratico, fu in occasione dell’elezione di Bill Clinton.

L’incertezza dei voti per posta

Decisivi saranno soprattutto gli stati della Rust Belt, nel Midwest. Ma potrebbero volerci molti giorni prima di un verdetto definitivo, perché Michigan, Wisconsin e Pennsylvania hanno sospeso lo spoglio e non annunceranno oggi il vincitore.

Grande incertezza sull’esito del voto nello Stato chiave della Pennsylvania. In Michigan e in Wisconsin il presidente è, per il momento, in vantaggio di alcune centinaia di migliaia di voti, ma potrebbe essere penalizzato dalle preferenze espresse per posta che verranno scrutinate nei prossimi giorni.

Trump vince in Ohio

L’Ohio invece è rimasto a Trump: un grande successo per il presidente uscente. Dal 1944 in ogni elezione, tranne quella del 1960, l’Ohio ha sempre indovinato il vincitore. Dopo aver scelto Obama nel 2008 e nel 2012, aveva votato per Trump preferendolo a Hilary Clinton nel 2016.