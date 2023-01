Contatore, il pulsante segreto per abbassare i costi: basta premerlo 2 volte

Con il contatore di casa c’è un metodo per abbassare i costi in bolletta: basterà premere due volte il pulsantino segreto.

Quante volte con il contatore di casa si è cercato di maneggiare e capire come risparmiare? In realtà bastano poche e semplici mosse, che prevedono l’uso di un solo tastino e qualche piccolo consiglio. In un momento come questo attuale abbassare i costi è necessario, ma anche non sprecare e trovare le soluzioni più adatte è importante. Vediamo come andare a risparmiare totalmente sulla bolletta dell’elettricità di fine mese con un solo tocco di un pulsantino.

Bollette mensili dell’energia: ci sono novità?

È un effetto domino molto interessante, infatti le difficoltà che sono state registrate in questo ultimo periodo sono tantissime. I veri problemi nascono con lo scontro in Ucraina, nel momento in cui si è visto un effetto domino devastante che ha impattato non poco nell’economia di tutti i giorni.

Le bollette hanno quindi avuto un rialzo notevole, non solo per i privati ma anche per le aziende. L’ex Governo Draghi si è quindi visto in dovere di creare dei bonus e aiuti che potessero far fronte a queste spese eccessive di fine mese.

Le novità del 2023 sono certamente meno negative, con un lavoro continuo nell’abbassamento di queste bollette. È compito anche degli italiani adottare una serie di comportamenti che siano adeguati ad un stile di vita moderno, cambiando le modalità per una vita meno cara. Non solo, perché gli esperti spiegano anche come fare a risparmiare in bolletta con il metodo del contatore.

Come risparmiare con il contatore? Con un pulsantino si risolve tutto

Il contatore sembra sempre essere una scatoletta sconosciuta che regola e gestisce il consumo di energia. Eppure ci sono dei consigli che permettono di risparmiare notevolmente sulla bolletta di fine mese. Infatti è studiato appositamente per rilasciare delle informazioni utili così da muoversi in maniera corretta durante il mese.

Per esempio, toccando il tastino principale due volte si potrà avere l’informazione in merito alla fascia oraria di competenza e di quel momento. Ci sono infatti dei contratti che prevedono un uso biorario e – di conseguenza – degli orari che sono maggiormente convenienti durante il giorno o la notte per usare l’energia.

Di solito, con questo tipo di contratto il risparmio è assicurato la sera dopo le 19 sino al mattino alle 7 del giorno dopo. Oltre a questi orari, si aggiungono quelli del week end con la domenica totalmente favorevole per il risparmio energetico.

Premendo tre volte il tastino è possibile visualizzare il consumo totale dei dispositivi in quel momento. È fondamentale per regolarsi nell’uso dei vari elettrodomestici e non solo, cambiando totalmente il proprio stile di vita. Questo vuol dire che la scatoletta nascosta per l’energia elettrica contiene tantissime informazioni, fondamentali per il risparmio vero e concreto in bolletta.