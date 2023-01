By

Ecco che rispuntano le famosissime lettere segrete di Lady Diana a distanza di molto tempo. Quello che era accaduto all’epoca fu incredibile.

Il contenuto delle lettere segrete a Lady Diana, che fece molto scalpore all’epoca. Si tratta di un testimonianza incredibile.

Il divorzio tra Carlo e Lady Diana

La principessa Diana e il principe Carlo si sono separati nel 1992 e il loro divorzio è stato formalizzato nel 1996. La coppia si era sposata nel 1981 in un matrimonio molto pubblicizzato e seguito dalla stampa.

Durante il loro matrimonio, si sono verificati molti problemi personali e relazionali, tra cui le infedeltà del principe Carlo e le difficoltà di Diana ad adattarsi alla vita nella famiglia reale.

La loro separazione e il successivo divorzio sono stati molto pubblicizzati dai media e hanno suscitato grande interesse e commento da parte del pubblico.

La coppia ha presentato istanza di divorzio nel 1996, citando “irrecuperabili differenze” come motivo per la loro separazione. Diana ha mantenuto il titolo di “Sua Altezza Reale” ma ha perso il titolo di “principessa del Galles”.

Inoltre, ha perso il diritto a vivere nei palazzi della famiglia reale e ha dovuto restituire gran parte del suo guardaroba reale. Nonostante ciò, ha continuato a essere una figura pubblica molto popolare, impegnandosi in numerose attività di beneficenza e utilizzando il suo status per attirare l’attenzione su temi sociali importanti.

La sua morte tragica in un incidente d’auto nel 1997 ha suscitato una grande ondata di dolore e commozione in tutto il mondo. Nel corso degli anni tante persone hanno speculato sulla sua figura. Sono venute fuori anche delle lettere segrete.

Le lettere segrete della principessa

Dopo tanti dal divorzio di Carlo e Lady Diana, il maggiordomo reale, Paul Burrell, nel 2003 rivelò il contenuto di lettere segrete, che si era scambiata la principessa assieme a un uomo diverso da Carlo.

Non ci riferiamo ad altri che al padre di questi, il principe Filippo. Il Sunday Times, a cui Burrell aveva rilasciato l’intervista, riferì che Filippo stava tentando in qualche modo di bloccare la pubblicazione delle lettere, dichiarando che non fossero autentiche.

I momenti salienti delle presunte lettere di Filippo a Diana (firmate con “con amore affettuoso, papà“), rilasciate originariamente al Daily Mail, sono interamente riferite al divorzio tra Carlo e Diana.

Filippo avrebbe scritto alla principessa:

“mi sembra assurdo che qualcuno sano di mente potrebbe lasciare lady diana per stare con Camilla.”

e poi ancora

“mio figlio si è rivelato davvero uno stupido. una persona come lui non dovrebbe rischiare tutto così per camilla. nessuno avrebbe mai pensato che un giorno ti avrebbe lasciato.”

Il contenuto delle lettere è incredibile. In una parte, sembra quasi che Filippo voglia attribuire le colpe del divorzio anche a Lady Diana. In uno scritto, dice:

“potresti pensare onestamente al tuo matrimonio, per capire se il tuo comportamento nei confronti di carlo potrebbe averlo spinto tra le braccia di camilla?”

Ancora oggi non si sa se le lettere siano autentiche, ma hanno fatto il giro del mondo.