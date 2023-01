Bonus da 1454 euro per queste donne casalinghe: scade il 31 gennaio la domanda

Nel 2023 ci sono delle novità anche per le casalinghe che, facendone richiesta, potrebbero ricevere un bonus. Vediamo di cosa si tratta.

Le casalinghe potrebbero stare più serene per il loro futuro versando soltanto 24 euro in un anno.

Bonus per le casalinghe

Il lavoro che svolgono in casa le casalinghe non viene spesso riconosciuto. Il loro, infatti, è un lavoro non solo svolto 24 ore su 24 ma anche non retribuito. Oltre a non ricevere uno stipendio, le casalinghe non ricevono nemmeno la pensione, il che può essere davvero molto frustrante.

Per questo motivo, in alcuni paesi europei i governi si stanno muovendo verso il sostegno delle casalinghe dal punto di vista sociale, poiché considerate come dei soggetti fragili.

Il 2023 per le casalinghe italiane potrebbe rivelarsi molto promettente poiché, anche il governo Meloni si starebbe muovendo verso il loro sostegno. Infatti, per loro arriva la possibilità di versare una piccola cifra al fine di ottenere una protezione sugli infortuni.

Come ottenerlo

C’è una data di scadenza da osservare: entro il 31 gennaio 2023 ci si potrà iscrivere (o rinnovare), l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Essa funziona proprio come se fosse una polizza assicurativa a tutela del lavoro di chi si occupa della cura della casa, in modo gratuito.

L’assicurazione è erogata dall’INAIL e serve per coprire dal punto di vista assicurativo tutte le casalinghe (ma anche i casalinghi). La casa, per quanto sicura possa essere è, in realtà, un luogo pieno di insidie: dai prodotti chimici, all’elettricità, gli infortuni possono essere dietro l’angolo. Senza dimenticare gli sforzi fisici.

Nel caso ci si dovesse infortunare in casa, l’INAIL garantisce una rendita diretta che oscilla dai 119 euro a 1454€. Un vero e proprio bonus sotto forma di reddito che, però, resterà costante nel tempo.

L’INAIL provvederà anche a corrispondere una rendita agli aventi diritto, se l’infortunio dovesse causare al soggetto la morte. Tale assicurazione costa soltanto 24 euro e vale la pena. Esborsando un piccolo importo si potrà essere coperti da infortuni e anche in caso di decesso.

Per poter stipulare questa assicurazione, si deve usare l’avviso di pagamento ricevuto per posta dalla la casalinga. I 24 euro potranno essere versati entro la fine di questo mese.

Se non ci si è ancora iscritti, si clicca sul sito dell’INAIL e, attraverso lo SPID o la CIE ci si potrà iscrivere. Una volta avvenuta l’iscrizione si otterrà una mail di conferma che, generalmente, conterrà anche il primo avviso di pagare. Il pagamento oltre che in modo telematico può essere fatto anche in posta, in banca o dai tabaccai. Un vero e proprio strumento che permette alle casalinghe di tutelare se stesse e i propri cari per il futuro che diventa sempre più incerto, man mano che si va avanti.