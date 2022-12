Contatore gas, con questo trucchetto risparmi fino a 1.000 euro all’anno

Contatore gas: per ridurre i consumi c’è un trucchetto che consente di risparmiare fino a mille euro all’anno. Ecco di quale trucchetto stiamo parlando.

Con l’emergenza energetica in atto e con la stangata delle bollette luce e gas, le famiglie italiane sono alla ricerca di validi trucchetti che consentono di ridurre i consumi al massimo. Nonostante i bonus una tantum erogati dal Governo di Mario Draghi, i bonus sociali bollette e gli aiuti economici erogati dai Comuni contro il salasso luce e gas, i cittadini italiani vogliono mettere in atto una serie di trucchetti geniali volti a ridurre i consumi. C’è un trucchetto geniale che consente di risparmiare fino a mille euro di gas all’anno. Ecco quali sono e come possono essere utilizzati per contrastare i rincari delle bollette gas ed energia elettrica.

Bollette gas aumentate: ecco quali sono le cause

Negli ultimi mesi le famiglie e le imprese italiane stanno fronteggiando il salasso delle bollette gas e luce.

Ma quali sono le cause alla base di questa stangata sul prezzo del gas? La crisi ucraina a seguito dello scoppio della guerra in Russia, ma anche la scarsa produzione di energia eolica sono le principali cause che hanno portato il prezzo del gas a crescere in modo esponenziale.

La Russia è il principale fornitore di gas naturale dei paesi dell’UE e l’Italia ne è particolarmente dipendente ed esposta all’interruzione della fornitura o della sua riduzione. Il rincaro del prezzo del gas ha conseguenze negative sui consumi energetici riportati in bolletta.

Bisogna anche citare un’altra causa alla base del rincaro del prezzo del gas: la mancanza della produzione di energia eolica nei principali paesi produttori dell’UE. Tenendo conto del fatto che la domanda di gas è aumentata, anche la quotazione della materia energetica ha subito un incremento.

Contatore gas: ecco il trucchetto che ti consente di risparmiare fino a 1000 euro

Tenendo conto del salasso delle bollette luce e gas è bene cominciare a mettere in pratica una serie di validi trucchetti che consentono di risparmiare fino a 1000 euro.

Per risparmiare sui consumi riportati sul contatore del gas è bene prestare attenzione a come cucinare e preparare le pietanze. Un valido trucchetto è quello di cucinare a fuoco spento: una volta raggiunta la temperatura di ebollizione è possibile cuocere i cibi spegnendo il fuoco e mettendo un coperchio sulla pentola.

La cottura passiva consente ai consumatori di risparmiare tanti soldi a fine mese. Per le cotture lunghe sarebbe ideale ricorrere all’utilizzo di una pentola a pressione e sarebbe ideale utilizzare il forno a micro onde in luogo del bollitore.

Per quanto concerne l’utilizzo degli altri elettrodomestici, è bene mettere in atto altri validi trucchetti, tra cui l’utilizzo della lavatrice e della lavastoviglie a pieno carico. Ciò consente di risparmiare fino ad un centinaio di euro. Inoltre, è bene evitare di lasciare lo sportello del frigorifero aperto e di sbrinare il freezer periodicamente.

Anche l’utilizzo corretto del condizionatore consente di risparmiare circa novanta euro l’anno. Altra buona regola è quella di tenere spenti gli elettrodomestici ed evitare che gli stessi rimangano in stand-by. Inoltre, è bene sostituire le lampadine con quelle LED, che consumano pochissimo.