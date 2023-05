Confermato l’aumento per gli stipendi più bassi: la Meloni fa gioire gli italiani

Il taglio del cuneo fiscale produce aumenti ed effetti positivi soprattutto sulle tasche dei lavoratori con stipendi più bassi. Ecco perché.

L’Italia è uno dei Paesi dell’Unione Europea con gli stipendi più bassi. Già questo è di per sé un problema, ma la situazione peggiora se consideriamo l’impatto che l’inflazione ha avuto sulla vita economica dei lavoratori. A pagarne lo scotto sono soprattutto gli italiani che possiedono un reddito medio basso. Comunque, c’è una buona notizia: il taglio del cuneo fiscale potrebbe portare vantaggi soprattutto a chi percepisce gli stipendi più bassi.

Taglio del cuneo fiscale: cos’è

Il taglio del cuneo fiscale è una politica fiscale che prevede una riduzione delle tasse e dei contributi sociali che gravano sul lavoro. Il fine è quello di aumentare il reddito netto dei lavoratori.

Questo intervento può essere effettuato attraverso una diminuzione dell’aliquota delle imposte sul reddito, una riduzione dei contributi previdenziali a carico del lavoratore o dell’azienda, oppure una combinazione di entrambi.

L’obiettivo del taglio del cuneo fiscale è quello di migliorare la competitività delle imprese e di incentivare la creazione di posti di lavoro, ma anche di aumentare il potere d’acquisto delle famiglie e di stimolare la domanda interna.

Gli stipendi più bassi potranno gioire

Secondo quanto riportato all’interno del Documento di Economia e Finanza prodotto dal Governo, sono 3 miliardi di euro quelli destinati ad un ulteriore taglio del cuneo fiscale. Questa iniziativa porterà ad un aumento sullo stipendio di chi possiede un reddito basso di circa 23-30 euro al mese. Qualche passo avanti dunque, ma ancora non abbastanza, soprattutto per i sindacati.

L’Esecutivo ha dal principio reso chiaro che uno dei suoi principali obiettivi è proprio quello di tagliare il peso fiscale sui lavoratori. Per questo, ad inizio 2023 ha messo a disposizione ben 4,6 miliardi per tagliare il cuneo fiscale sui lavoratori con reddito dai 35.000 euro in giù e dai 25.000 euro in giù.

Questo ha significato un aumento sullo stipendio di circa 41 euro al mese per coloro che possiedono un reddito di massimo 25.000 euro. Si tratta quindi di un aumento di 500 euro all’anno. Cifra che scende per redditi più alti, fino a 35 mila euro. In questo caso, l’aumento è previsto intorno ai 30 euro mensili.

Questa misura intrapresa dal Governo dovrebbe quindi agevolare i lavoratori con redditi più bassi, che sono proprio quelli che beneficeranno maggiormente degli aumenti.

I sindacati chiedono di più, soprattutto per i senza reddito

Nonostante ciò, i sindacati chiedono di più, e desiderano che si arrivi ad un incremento degli stipendi di almeno 100 euro mensili. Questa richiesta è motivata dalla necessità di far fronte all’inflazione.

Comunque, esiste una fetta di popolazione completamente esclusa da questa situazione. Ed è un male perché si tratta di persone con un reddito davvero esiguo, che avrebbe maggiore necessità di questo tipo di tutela da parte del Governo.

Parliamo dei disoccupati e lavoratori saltuari, i quali sono esclusi da queste misure, con gli svantaggi sociali e previdenziali che ne conseguono.

Anche per loro continuano a battersi i sindacati, che chiedono aumenti giusti per gli stipendi dei lavoratori, affiancati tuttavia da iniziative inclusive per coloro che non hanno un reddito.

Perché abbiamo bisogno di tutela per gli stipendi più bassi

Il taglio del cuneo fiscale è particolarmente utile quando viene applicato agli stipendi più bassi, poiché in questo modo si garantisce un maggiore sostegno ai lavoratori meno retribuiti.

Infatti, le persone che percepiscono uno stipendio più basso sono quelle che generalmente spendono la maggior parte del loro reddito per i beni di prima necessità, come il cibo, l’alloggio e i servizi pubblici.

Pertanto, un aumento del loro potere d’acquisto può avere un effetto moltiplicatore sull’economia, generando una maggiore domanda interna e stimolando la crescita economica.

Inoltre, i lavoratori meno retribuiti sono spesso quelli che hanno una maggiore difficoltà ad accedere ai servizi di welfare e alle cure sanitarie, e un maggiore reddito netto può aiutare a migliorare la loro qualità della vita.

Il taglio del cuneo fiscale, quindi, può essere uno strumento efficace per favorire la crescita economica e ridurre le disuguaglianze sociali, se applicato con attenzione e con l’obiettivo di sostenere le fasce più deboli della popolazione.