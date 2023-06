Con questo trucco non ti punge neanche una zanzara e la casa profuma costantemente

È questo il trucco contro la puntura di zanzara da mettere subito in pratica: grazie agli esperti si avrà una casa profumatissima.

I prodotti acquistati come repellenti contro le punture di insetto, potrebbero essere nocivi e ricchi di conservanti. Gli agenti chimici nel tempo potrebbero intaccare il benessere delle persone, degli animali dell’ambiente. Per questo motivo gli esperti del settore aiutano a creare una sostanza che profuma casa ma allontana le zanzare definitivamente. Gli ingredienti sono di uso comune e il costo è pari allo zero, considerando che sono sempre a disposizione.

Trucco anti puntura di zanzara: gli ingredienti

Il trucco contro la puntura di zanzare è anche un ottimo metodo per profumare tutta la casa in maniera armoniosa e delicata. Con pochissimi ingredienti, si potrà realizzare un repellente potente che aiuta a contrastare l’arrivo delle zanzare di giorno e di notte.

Ovviamente, per un aiuto maggiore, si consiglia di tenere la casa e le superfici sempre pulite e igienizzate. Inoltre, non è una cattiva idea prendere in considerazione l’installazione di una zanzariera oltre al repellente creato in casa.

Attraverso i video tutorial, gli esperti del benessere e della casa mettono a disposizione il loro sapere con questo repellente fai da te che funge anche da profumatore degli ambienti interni.

Gli ingredienti sono:

Alcool domestico;

2 cucchiai di detersivo per pavimenti, meglio se alla lavanda;

2 cucchiai di bicarbonato di sodio;

1 cucchiaio di gel detersivo per lavare i piatti;

Bastoncini di legno per profumatori.

I prodotti si incontrano e creano un’unica sostanza da mettere in casa. In pochi minuti si diffonderà un buonissimo profumo, con il vantaggio di tenere lontane le zanzare e anche gli altri insetti.

Come si usa il repellente fai da te per profumare casa

Al di fine di poter creare una sostanza ricca per tenere lontane le zanzare da casa, ma anche mosche e scarafaggi, si procede in questo modo:

Prendere una bottiglietta da mezzo litro o un contenitore in sviluppo verticale;

Aggiungere l’alcool e il detergente per pulire le superfici. Unire il gel per lavare i piatti e poi il bicarbonato di sodio;

Mescolare energicamente tutti gli ingredienti sino a quando non si ottiene una sostanza omogenea colorata.

A questo punto si può agire in due modi differenti. Il primo è versare la sostanza liquida ottenuta all’interno di un flacone spray, vaporizzandola sugli imbottiti – tende – vicino alle finestre e anche angoli della casa. Il suo profumo abbraccerà tutta la casa, ma le zanzare non entreranno e cercheranno un altro posto dove cibarsi.

Il secondo metodo è lasciare il contenuto all’interno del contenitore in sviluppo verticale. Aggiungere i bastoncini classici dei profumatori e posizionarlo dove si desidera. Se il profumo in casa sarà gradevole, per le zanzare sarà insopportabile.

Ripetere ogni due giorni, così che gli ingredienti non perdano il loro potere.