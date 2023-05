Detersivo per pavimenti fai da te, come prepararlo a casa con pochissimi ingredienti

Ecco come realizzare direttamente a casa un detersivo per pavimenti con pochissimi ingredienti. Risparmierete tantissimi soldi.

Vi sveliamo tutto sulla ricetta del detersivo per pavimenti che siamo sicuri che vi stupirà. Dovete procurarvi pochi ingredienti e il gioco è fatto.

Detersivo per pavimenti fai da te, funziona?

Con i tempi che corrono, sempre più italiani vogliono risparmiare più soldi che possono. Lo fanno riducendo al minimo le spese e i costi anche di quei prodotti che fino a qualche tempo prima erano ritenuti essenziali.

Il detersivo per pavimenti, ad esempio, è un prodotto assolutamente fondamentale, che però ha subito anch’esso l’aumento dei prezzi. L’inflazione che si è abbattuta sul nostro Paese, infatti, non ha fatto altro che aumentare i costi anche dei beni di prima necessità.

Ora è fondamentale, quindi, riuscire a ricreare in casa un prodotto come il detersivo per pavimenti, che risulti altrettanto efficace come quelli in commercio. Ed è proprio per questo che di seguito vi proponiamo la ricetta in questione, che impiega un ingrediente comune come il sapone di Marsiglia.

Ma non è l’unico: ci sono altri due ingredienti che siamo sicuri che avete già in casa e che vi aiuteranno a combattere la sporcizia del vostro pavimento. Le superfici torneranno a splendere come quando avevate appena acquistato le piastrelle.

E non avrete assolutamente bisogno di acquistare costosissimi prodotti, spesso anche chimici, che svuotano completamente le vostre tasche e che vi impediscono, assieme alle altre cose, di arrivare alla fine del mese.

Ecco che di seguito vi proponiamo questa ricetta incredibile, che siamo sicuri che riprodurrete in casa vostra, senza il bisogno di spendere soldi inutilmente.

Ecco come prepararlo

Se volete realizzare il detersivo per pavimenti direttamente a casa vostra, tutto quello che dovrete fare è procurarvi dei semplicissimi ingredienti che siamo sicuri che già avrete.

L’ingrediente principale di questa ricetta è il sapone di Marsiglia, un prodotto semplicissimo da reperire, che utilizzavano anche le nostre nonne. E poi dei cucchiai di bicarbonato di sodio e della semplicissima acqua.

Uniamo i tre ingredienti all’interno di una bacinella e riempiamo un contenitore con questo prodotto. Versiamone qualche goccia al momento di lavare il pavimento e vedrete che incredibili risultati.

Questo prodotto si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di materiale, specialmente alle superfici in legno e al parquet. Se avete il sapone di Marsiglia nella sua versione solida, vi consigliamo di sciogliere questo prodotto a bagnomaria.

Per utilizzarlo, vi raccomandiamo di immergere il mocio nella soluzione o di impiegare un panno in microfibra, che vi aiuterà a pulire le vostre superfici senza danneggiarle. Ricordatevi che potete ripetere la procedura tutte le volte che volete, anche più volte a settimana in modo che il vostro pavimento risulti sempre pulitissimo.

Conservate quanto preparato per riutilizzarlo, ma ricordatevi che questo detersivo non durerà quanto i tradizionali che possiamo reperire al supermercato. Questo perché è privo di conservanti e quindi di tutte quelle sostanze che fanno in modo che il prodotto duri il più possibile.