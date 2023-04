Con questo trucco il pavimento brillerà per giorni: zero macchie in giro per casa

Con questo trucco il pavimento brillerà per tanti giorni: puoi dimenticarti di macchie e aloni in giro per la casa. Ecco la soluzione che ti salverà nelle pulizie domestiche. Non ne potrai fare più a meno.

Se anche tu combatti quotidianamente con il pavimento macchiato e pieno di aloni, non preoccuparti. Abbiamo la soluzione che fa al tuo caso. Con questo trucco, il pavimento brillerà per giorni. Ecco come devi procedere.

Pavimenti macchiati e pieni di aloni: ecco le soluzioni per una pulizia efficace

Lavare i pavimenti è una delle cose che ci ritroviamo a fare quotidianamente e che rientra nella routine domestica per avere una casa pulita e ordinata. Quante volte, anche dopo aver lucidato il nostro pavimento, notiamo in lontananza aloni e macchie come se non lo avessimo mai pulito?

Purtroppo, polvere, sporcizia e briciole si formano immediatamente vanificando i nostri sforzi. Se come tanti anche tu prima di procedere alla pulizia con acqua e strofinaccio passi l’aspirapolvere, ti diciamo che stai facendo un ottimo lavoro.

Ma se non hai a disposizione troppo tempo o se il tuo aspirapolvere è rotto, come puoi risolvere questi inconvenienti? Arriva la soluzione che ti salverà. Con questo duplice trucco, il pavimento brillerà per giorni. Potrai dimenticarti di macchie e aloni in giro per la casa. Ecco il segreto che ti sveliamo e di cui non potrai fare più a meno.

Con questo trucco il pavimento brillerà per giorni: risultato garantito

Sei alla ricerca di una soluzione per avere un pavimento pulito e brillante per giorni? Continua a leggere allora questo articolo. Oggi scoprirai il trucco per pulire tutta casa senza sforzi e con risultati eccellenti.

Questo segreto che ti stiamo per svelare ti aiuterà a diminuire anche il tempo trascorso in casa per la noiosa pulizia domestica. Pronta a recepire il segreto che cambierà la tua routine di pulizie? Allora iniziamo subito.

Che tu abbia un pavimento in gres porcellanato lucido o meno, non importa: questa soluzione di cui ti stiamo per parlare si adatta ad ogni tipologia di piastrella. Per prima cosa, devi versare in un secchio – all’interno del quale avrai aggiunto già 3 litri di acqua – 25 ml di detergente per piatti.

Unisci poi una tazzina contenente talco, una manciata di sale grosso e un misurino di ammorbidente, di quello che utilizzi per profumare il tuo bucato. A questo punto, procurati una maglietta vecchia o usata o che comunque non utilizzi più.

Che cosa ne dovrai fare? Dovrai farla passare sulla tua scopa e ricoprire con essa le setole della spazzola. A questo punto non dovrai fare altro che immergere la tua scopa coperta dalla maglietta vecchia, nel secchio all’interno del quale hai versato gli ingredienti che ti abbiamo indicato poco sopra e inizia a lavare il pavimento.

Vedrai che qualsiasi macchia (e anche il più piccolo alone) scomparirà dalle tue piastrelle. Davvero in pochissimi minuti avrai un pavimento non solo pulito e splendente ma addirittura profumato.

Il talco e l’ammorbidente che hai versato nel secchio aiuteranno le piastrelle a profumare mentre il detergente a sgrassarle e lucidarle. Il sale invece è capace di assorbire liquidi ed eliminare anche le macchie più resistenti. Questa soluzione è davvero utilissima ma soprattutto economica.

Come puoi vedere infatti, per realizzarla puoi utilizzare i prodotti che hai già a casa. Prima di procedere però con il lavaggio dei pavimenti, ti consigliamo di spazzarli per rimuovere briciole, sporcizia o residui di cibo che sicuramente saranno presenti sulle piastrelle.

Anche in questo caso, se non hai a disposizione l’aspirapolvere, anziché utilizzare in maniera classica la scopa abbiamo per te un’altra soluzione intelligente. Avvolgi le setole della tua scopa in un sacchetto di plastica ed inizia a spazzare.

In questo modo vedrai che il materiale di cui è fatto la busta, attirerà come una calamita, polvere, capelli e sporcizia presenti sul pavimento. Dopo, bagna la maglietta vecchia che ti sei procurato, nel secchio contenente tutti gli ingredienti sopra menzionati e legala alla tua scopa e inizia a lavare il pavimento. I risultati che otterrai saranno straordinari.

Ovviamente esistono anche altri prodotti che possono aiutarti ad avere casa pulita e splendente in pochissimo tempo e con il minimo sforzo. Per esempio, sapevi che l’aceto bianco è in grado di disinfettare e pulire tutte le superfici.

Esso è perfetto in particolare per i pavimenti in ceramica. Se invece hai il pavimento il legno e non in gres porcellanato, come devi fare? Anche in questo caso abbiamo una soluzione per te.

Oltre agli ingredienti che ti abbiamo indicato in precedenza, dovrai aggiungere anche un misurino di olio di oliva. Ebbene sì, proprio questo prodotto che è un grasso naturale, è in grado non solo di proteggere il tuo pavimento da graffi e lesioni superficiali ma anche di donare ad esso lucentezza e pulizia.