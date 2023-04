Questa settimana sarà un incubo per 3 segni: grossi guai e preoccupazioni in arrivo

Settimana da incubo per 3 segni zodiacali. Proprio per loro in arrivo grossi guai e preoccupazioni. Ecco a chi le stelle hanno intenzione di riservare delle sorprese non proprio gradevoli. Attenzione se sei nato in questi mesi.

Aprile complicato per i nati sotto queste costellazioni

Il mese di aprile è cominciato da poco ma già non arrivano buone notizie per i nati sotto queste costellazioni: 3 segni dello zodiaco, in particolare, si ritroveranno a fare i conti con una settimana da incubo. In arrivo per loro grossi guai e preoccupazioni.

Chi sono gli sfortunati contro i quali la Dea Bendata ha deciso di mostrarsi dispettosa? Mentre il mese di marzo che si è da poco concluso, è stato invece ricco di soddisfazioni in ogni settore per i segni che tra poco menzioneremo, non possiamo però dire che quello appena iniziato sarà altrettanto prospero e fortunato.

Soprattutto questa prima settimana di aprile si rivelerà disastrosa per loro. Tanti problemi privati e sul lavoro destabilizzeranno proprio questi 3 segni dello zodiaco. Attenzione a cosa dicono le stelle.

Settimana da incubo per questi 3 segni zodiacali

Scopri se anche tu sei tra gli sfortunati. Al primo posto di questa classifica nera troviamo il segno del Cancro. I nati sotto questa costellazione dovranno prestare particolare attenzione all’aspetto economico.

Le vostre finanze saranno piuttosto messe a dura prova. Diverse spese impreviste vi porteranno a dover fare i conti con uscite di denaro, lo stesso denaro che doveva invece servirvi per realizzare alcuni progetti in pausa da tempo.

Non fate mai il passo più lungo della gamba, non ora almeno: questo non è il periodo giusto per investire in progetti finanziari. La prima settimana di aprile sarà quella più dura. Problemi non solo al lavoro ma anche in famiglia.

Per quanto riguarda il partner, riflettete prima di parlare: una decisione presa di impulso potrebbe farvi cadere in un tunnel da cui sarà difficile risalire. Non se la caveranno bene nemmeno i nati sotto il segno del Leone.

Anche questo segno zodiacale avrà una settimana davvero problematica. Qualcuno deciderà di spezzare il vostro cuore: dopo anni, una relazione potrebbe giungere al capolinea.

La colpa sta sempre nel mezzo: le poche attenzioni, la mancanza di comunicazione, la distanza, potrebbero mettervi seriamente nei guai. Attenzione anche alle finanze. Se nel mese di marzo avete investito e ottenuto ottimi profitti, quello di aprire non sarà un mese altrettanto fortunato.

Soprattutto questa prima settimana del nuovo mese non pensate ad investimenti o progetti finanziari, piuttosto preoccupatevi di risparmiare: ciò che ora metterete da parte vi servirà in futuro. Si avvicina un periodo particolarmente buio.

Gli amici del Leone saranno anche molto nervosi. Alcuni improvvisi sbalzi d’umore questa settimana vi destabilizzeranno. Non lasciatevi sopraffare dall’ansia e dalla tristezza, questo periodo brutto passerà. Attenzione anche a chi vi circonda: chi credete amico potrebbe tramare alle vostre spalle. L’ultimo segno che vivrà una settimana infernale è quello dei Pesci.

I nati sotto questa costellazione, a causa anche di Giove e Nettuno nel segno, si ritroveranno a vivere giornate piene di problemi e inconvenienti.

Alcune uscite di denaro vi metteranno in difficoltà. Quegli investimenti fatti qualche mese fa, non daranno purtroppo i frutti sperati. Non abbattetevi, tra qualche settimana l’influsso positivo della Luna Nuova arriverà in un vostro soccorso.

Questa prima settimana di aprile sarà invece particolare sotto ogni punto di vista. Tensioni anche in famiglia e con il partner vi porteranno a rivalutare relazioni in piedi da anni. Attenzione a non agire di impulso: potreste pentirvi di decisioni prese in momenti di rabbia e sconforto. Questo periodo buio, tra qualche settimana, lascerà il posto a novità interessanti.