Come sbarazzarsi delle formiche dal cortile di casa senza sostanze chimiche

Le formiche in casa possono diventare fastidiose, soprattutto nei momenti più caldi dell’anno. Ecco come eliminarle dal tuo cortile senza usare sostanze chimiche.

Uno dei problemi più comuni durante la bella stagione riguarda proprio l’invasione delle formiche. Queste possono invadere la propria casa oppure arrivare ad infestare l’intero cortile. Del resto, come tutti gli animali, anche le formiche sono alla ricerca di cibo, in quanto necessitano di accumulare provviste per l’inverno. Fermare questo tipo di invasione non è certo facile, in quanto le formiche vivono in colonie molto numerose e depongono ogni giorno milioni di uova. Esistono molti prodotti in grado di fermarle, ma molti di questi sono dannosi e pericolosi per la salute dell’uomo e degli animali. Per fortuna conosciamo un metodo completamente naturale che potrebbe fare la differenza. Ecco cosa abbiamo scoperto!

Perché le formiche si diffondono durante l’estate?

L’arrivo dell’estate è per tutti una ventata di aria fresca, temperature roventi a parti. Si parte per il mare, per le vacanze e si ha la possibilità di staccare la spina per recuperare tutte le energie spese nel corso dell’anno.

Purtroppo, nel corso della bella stagione, non si verificano solo cose piacevoli ma anche situazioni che possono comportare qualche disagio. La presenza delle formiche è indubbiamente in cima alla lista. Questi piccoli insetti si diffondono con più facilità in questo periodo in quanto è proprio in questi mesi che depongono le uova.

Con la nascita delle nuove formiche andranno incrementate le risorse della colonia, motivo per cui le operaie partiranno alla ricerca di cibo da accumulare in vista dell’Inverno. L’unico modo per allontanarle prevede la rimozione di ogni fonte di cibo dalla casa in quanto sono molto attratte dagli alimenti, soprattutto quelli molto dolci.

Come allontanare le formiche dal cortile di casa senza usare prodotti chimici

Sul mercato esistono moltissimi prodotti studiati appositamente per eliminare le formiche e le loro larve. Nella maggior parte dei casi parliamo di soluzioni chimiche irritanti e molto aggressive che riescono sicuramente nel loro scopo. Queste però possono avere delle serie conseguenze sulla salute dell’uomo e di tutti gli animali che vivono nella zona indicata.

Un ragazzo di nome Dominic ha però fatto una scoperta davvero molto interessante. Il giovane ha scoperto come le formiche fossero riuscite ad insediarsi in un’area ben nascosta del suo giardino. La zona era riparata e consentiva ai piccoli insetti di agire indisturbati e all’occorrenza spostarsi senza fretta.

Il ragazzo ha quindi scelto di utilizzare un metodo che le avrebbe allontanate ma che non avrebbe causato alcun tipo di danno all’ambiente circostante. Che cosa avrà fatto il nostro Dominic per riuscire nel suo intento?

Ecco il metodo vincente

Siccome le temperature all’interno della colonia delle formiche erano molto favorevoli al loro stile di vita, Dominic ha pensato di intervenire in questo senso. Il ragazzo ha quindi preso alcuni mattoni e poi un sacco nero, uno di quelli che solitamente servono per la spazzatura.

Ha poi tagliato l’erba nei pressi del formicaio e con il sacco ha coperto la tana degli insetti, fermando il tutto con dei mattoni. Questo ha comportato un aumento di calore nella zona interessata e le formiche hanno fatto di tutto per scappare. Le vie di fuga erano però bloccate e quindi gli insetti non potranno fare più di tanto.

Può sembrare una mossa davvero crudele, ma certe volte le invasioni di formiche sono difficilissime da arrestare e richiederebbero molto tempo, denaro e prodotti per raggiungere l’effetto sperato. Così, invece, ogni scopo potrà essere raggiunto in pochissimo tempo e senza danneggiare l’ambiente esterno.

Ricordiamo inoltre che le colonie di formiche possono essere molto pericolose per la salute dell’uomo. Se queste si insinuano dentro casa possono essere portatrici di moltissime malattie, come ad esempio la Salmonella. In altri casi possono perfino pungere e causare la comparsa di bolle e vesciche piuttosto fastidiose.

Sicuramente le formiche non rinunceranno mai a costruire il loro nido all’interno di un bel giardino accogliente, ma bisognerà far di tutto affinché le condizioni dello stesso non siano di loro gradimento. Il metodo individuato da Dominic è immediato e a costo zero sotto svariati punti di vista. Proverete a replicarlo?