Con questo rimedio naturale apparirai fino 10 anni più giovane: a cosa serve

Sembrare più giovane è l’obbiettivo di molti e, di seguito, imparerai come sembrarlo senza spendere un capitale Vediamo come.

Molti la considerano come una vera e propria ricetta miracolosa per mantenere la pelle giovane più a lungo e contrastare le rughe.

L’importanza di apparire più giovane

In una società basata sull’immagine, sempre più persone hanno il desiderio di mantenere la propria pelle giovane e fresca, quanto più a lungo possibile. Per conquistare questo risultato, non è escluso che si investano tantissimi soldi in cosmetici che fanno promesse che hanno tutti un comune denominatore: rimanere giovane.

Oltre ai cosmetici, sono sempre di più le persone che ricorrono con frequenza periodica ai ritocchini dal chirurgo. Quest’abitudine, alla lunga, non può far altro che far apparire la persona più giovane, certo ma snaturarla e non poco. Per fortuna, esiste un rimedio naturale per far apparire la propria pelle giovane. Qualcuno la considera come una vera e propria ricetta di giovinezza. Addirittura, mettendola in pratica con una certa periodicità, si può addirittura far perdere alla propria pelle ben dieci anni. Vediamo di cosa si tratta.

Rimedio naturale giovinezza: bastano due ingredienti

La ricetta miracolosa per poter rimanere più giovane più a lungo ti richiederà alcuni ingredienti che sono facilmente reperibili in casa. Stiamo parlando di un’aspirina che, con le sue proprietà è in grado di contrastare il rilassamento cutaneo e prevenire la comparsa di rughe. Inoltre, pulisce la pelle a fondo, con i suoi pori, prevenendo la formazione dei tanto odiati punti neri, asciugando i comedoni già presenti, mantenendo la pelle idratata.

L’aspirina va schiacciata in un contenitore, con il fondo di un cucchiaio. Ti servirà per poter creare una maschera da applicare sul viso. Lo scopo è quello renderla più chiara, nutrita e senza imperfezioni. Per ottenere la giusta consistenza, all’aspirina dovrai aggiungere l’albume di un uovo. Oltre a far ottenere la giusta consistenza alla maschera, l’albume rassoderà la pelle ma ha anche una funzione astringente. L’albume può ridurre anche le antiestetiche borse sotto gli occhi.

Albume ed aspirina dovranno essere sbattuti bene insieme per circa un minuto con lo sbattitore. La maschera ottenuta potrà essere applicata non solo sul viso ma anche sulle mani e sulle braccia. Il composto andrà massaggiato bene per circa due minuti. La pelle risulterà immediatamente liscia e setosa e, alla lunga, spariranno anche le macchie da iper pigmentazione.

Il composto andrebbe lasciato in posa per circa dieci minuti. Se ne sconsiglia l’uso alle donne in gravidanza, soprattutto se allergiche ad aspirina o uova. Quando la maschera si asciuga, la pelle tirerà un pochino. A questo punto, applicherai una seconda mano di maschera. Per avere i risultati sperati, la maschera dovrebbe essere applicata per tre volte la settimana, per un mese.